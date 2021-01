WHO nõunikud: teist Pfizer-BioNTechi vaktsiinidoosi võib edasi lükata

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaktsiininõustajate rühm ütles teisipäeval, et Pfizer-BioNTechi koroonavaktsiini teise süsti tegemist võib erakorralistel asjaoludel mõne nädala võrra edasi lükata.

Kahe vaktsiinisüsti soovitatav vahe on praegu 21-28 päeva.

Nõustajaterühma (SAGE) juht Alejandro Cravioto ütles pressikonverentsil, et riigid, kus on probleeme vaktsiinidega varustamise ja epidemioloogilise olukorraga, võivad teise vaktsiinisüsti mõne nädala võrra edasi lükata, et esimesest doosist saaks kasu võimalikult suur hulk inimesi.

Näiteks on ka Suurbritannia otsustanud kahe süsti vahele jätta pikema ajaperioodi kui 21 päeva. Nimelt on ajavahemikuks kuni 12 nädalat ehk 84 päeva.