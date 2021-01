Suurbritannia uuring: koroonaviiruse läbipõdemine tagab immuunsuse

Inglismaa rahvatervise (PHE) uuringus jälgiti 6600 kliinilise personali liiget, kes olid esimese koroonaviiruse lainega nakatunud ja 14 000 tervena püsinud inimest. Mõlemat gruppi testiti koroonaviiruse suhtes regulaarselt. PHE uuringu lõpus oli 14 000 hulgas 318 nakatumist ja 6600 hulgas kõigest 44 haigestumist.

PHE teadlaste uuring näitas, et väike osa inimesi nakatus koroonaviirusega kaks korda, kuid nad kannatasid haigust kergemas vormis. Reinfektsiooninumbri osas oli teatud ebakindlus, koroonaviirusega nakatunute arv võis olla veelgi väiksem.

PHE professor Susan Hopkinsi sõnul on immuunsus koroonaviiruse vastu sama hea või parem kui vaktsiin.

"Immuunsus annab Pfizer/BioNtechi vaktsiiniga sarnase toime ja AstraZenecast on see isegi parem," ütles Hopkins.

Varasem koroonaviiruse läbipõdemine pakkus umbes 85-protsendilist kaitset nii asümptomaatilise kui ka sümptomaatilise reinfektsiooni eest.

Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini efektiivsuse määr on 95 protsenti, kuid see arv põhineb sümptomaatilistel infektsioonidel, kus kergemaid juhtumeid ignoreeriti.

"See siiski ei ole põhjus eirata sotsiaalset distantseerumist. Pärast esmast koroonaviirusega nakatumist saab uuesti haigeks jääda. Raskesti haigeks jäämise oht on ainult äärmiselt madal," lisas Hopkins.

Readingi ülikooli töötaja Simon Clarke´i sõnul oli uuringul suur mõju, kuidas praegusest tervishoiu kriisist välja tulla.

"Hea uudis on see, et koroonaviirusega uuesti nakatumise tõenäosus on haruldane ja antikehade olemasolu tagab immuunsuse, kuigi see ei pruugi olla eluaegne puutumatus," lisas Clarke.

PHE uuring võib viia selleni, et varem koroonaviirusega nakatunud inimesed saavad teistest hiljem vaktsineeritud.

Inglismaal on koroonaviirust põdenud 12,4 miljonit inimest-viiendik kogu elanikkonnast.

Suurbritannias on koroonavaktsiini esimese süsti saanud ligi kolm miljonit inimest, päevas vaktsineeritakse üle 200 000 inimese.