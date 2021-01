Saksamaal kritiseeritakse valitsust aeglase vaktsineerimistempo tõttu

Tervishoiuministrit kritiseerivad opositsiooni kõrval ka koalitsioonipartnerid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõne all on võimalus, et teine Biontechi vaktsiin manustatakse nõutust veidi hiljem, mis annab võimaluse kasutada ära kõik olemasolevad doosid ja teha esimene süst palju suuremale hulgale inimestele.

Arutletakse ka selle üle, kuidas karmide piirangutega edasi minna. Arstid hoiatavad, et piirangute lõdvendamine oleks enneaegne.

"Meil on väga vähe vabu voodikohti. Ainult 3000 kohta ja need on mitte ainult Covidi-patsientidele, vaid ka kõigile teistele patsientidele. Äge infarkt, ajuverejooks, liiklusõnnetusi juhtub endiselt igal pool ja need on tõsiseimad Saksamaa intensiivravis," rääkis Saksamaa erakorralise meditsiini assotsiatsiooni president Gernot Marx.