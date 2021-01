Ööpäevaga suri esialgsetel andmetel 27 inimest, kuid nagu märgib Leedu rahvusringhäälingu LRT portaal, ei pruugi see number olla täpne. Eilses statistikas sisaldub 13 inimese surm, ehkki nende inimeste tegelik surmakuupäev oli varasem.

Esialgsetel andmetel suri kolm inimest vanuserühmas 50-59, kuus inimest vanuserühmas 60-69 ja 14 inimest vanuserühmas 80-89. Ülejäänute kohta veel andmed puuduvad, sest andmed ei ole veel kõikidest maakondadest laekunud.

Koroonaviiruse tõttu on kokku Leedus surnud 2036 inimest. Kõige rohkem on viirus nõudnud elusid vanuserühmas 80-89 aastat, kus Leedus on pandeemia algusest olnud kokku 745 koroonasurma. Järgnevad vanuserühmad 70-79 aastat 551 koroonasurma ja 60-69 aastat 335 koroonasurmaga.

Leedu haiglad ravivad praegu 2412 COVID-19 patsienti, neist 206 on raskes seisus.

Leedus on alates pandeemia algusest registreeritud 152 215 koroonaviirusega nakatumist. Neist 83 837 inimest on tänaseks täielikult tervenenud.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1217,5, mis on Euroopas kõige kõrgem näitaja.