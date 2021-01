Ööpäevaga lisandus 723 koroonapositiivset, suri kolm inimest

Positiivsete testide osakaal esmastest testidest oli ligi 13,1 protsenti.

Haiglaravil on 402 inimest, mida on viie võrra rohkem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on 29 patsienti ja intensiivravil 46 patsienti - need näitajad ööpäevaga ei muutunud.

Möödunud ööpäevaga suri kolm koroonaviirusega nakatunud patsienti. Kokku on Eestis surnud 261 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Enim uusi nakatumisi tuli juurde Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 391 inimesel ja Ida-Virumaale, kus uusi nakatunuid lisandus 140.

Pärnumaale lisandus 40, Lääne-Virumaale 34, Tartumaale 28, Jõgevamaale 11, Valgamaale 11 ja Hiiumaale 10 uut nakatunut.

Alla kümne nakatunu lisandus seitsmes maakonnas. Saaremaale lisandus seitse, Raplamaale kuus, Järvamaale kuus, Võrumaale kuus, Viljandimaale viis, Põlvamaale neli ja Läänemaale neli nakatunut.

20 nakatunul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 553,28.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 5009 inimesele ehk viimase ööpäevaga lisandus 1821 vaktsineerimist.