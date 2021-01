Läänemets nõuab riigikogu juhatuselt Poolametsa otsuste selgitamist

Sotsiaaldemokraadist põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets saatis kirja riigikogu juhatusele, et avaldada protesti komisjoni istungi virtuaalne pidamise vastu, märkides, et võtab riigikogu liikmetelt nende seaduslikud õigused.

"Milline on riigikogu komisjonide elektrooniliste istungite korraldamise õiguslik alus?" pärib Läänemets.

Samuti palub Läänemets juhatusel selgitada, milline õiguslik alus annab komisjoni esimehele ainuisikulise loa viia läbi üksnes virtuualne komisjoni istung ja keelata ära komisjoni füüsiline kogunemine Toompea lossis.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) teatas neljapäeva pärastlõunal komisjoni liikmetele, et kutsub reedel kella 12 kokku komisjoni erakorralise istungi, mis toimub virtuaalselt.

"Poolamets ei teinud saladust sellest, et e-istungi eesmärgiks on opositsiooni vaigistamine – mikrofonid suletakse kõigil, kes ei pea kinni ebamõistlikest ajapiirangutest, mille tõttu ei ole võimalik muudatusettepanekuid tutvustada ega neid arutada. Tegu on ääretult nurjatu plaaniga, mis läheb vastuollu ka riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, mida Poolametsa eestvedamisel juba on mitu päeva rängalt rikutud," selgitas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ootavad sotsiaaldemokraadid, et riigikogu juhatus annaks komisjoni esimehe tegevusele esimesel võimalusel hinnangu.

Toompea loss on Eesti parlamendi ametlik asukoht.

Riigikogu juhatusele on laekunud opositsioonisaadikute protest, kuna nad pole saanud piisavalt aega, et põhiseaduskomisjonis oma ettepanekuid selgitada. Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa sõnul arutab juhatus proteste lähiajal.

Endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et kehtiva riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi peab juhtivkomisjon võimaldama muudatusettepaneku esitajal oma ettepanekut selgitada enne selle kohta otsuse tegemist. Tema sõnul pole küll kirjas, kui palju selleks aega anda, kuid see võiks tema sõnul olla mõistlik aeg.