Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets (SDE) ütles, et abielu rahvahääletus on võimalik ära jätta, kuid vaidlevad osapooled peaksid leidma kompromissi.

Läänemets ütles "Aktuaalsele kaamerale", et opositsioon jätkab laupäeval põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil nõudmist, et praeguses viiruskriisi ajas ei ole mõtet rahvaküsitluse teemaga edasi jantida. "Riigikogu istungid pole veel pihtagi hakanud, aga kolm päeva on selline patiseis meil kestnud," tõdes ta.

Läänemets usub, et abielu rahvaküsitlus on võimalik ära jätta.

"Ma arvan, et on võimalik. Muidugi, jõuga ei painuta siin ühtegi poolt - nemad meid, meie neid. Ma arvan, et kompromisside otsimise koht peaks ka olema alati poliitikas ja kompromissideks mina vaataks täna näiteks peaministrierakonna poole ja vabalt võiks peaministrierakonna poolt tulla näiteks mõni algatus, mis puudutab perekonnaseaduse rakendusakte, millega kõigile Eesti peredele antakse võrdsed võimalused. Ma arvan, et me oleme nõus kaaluma ka siis kohe teistsugust käitumist," ütles ta.

Läänemets märkis, et kuni koalitsiooniparteid tegutsevad teerullimeetodil, teeb opositsioon sama.

"Meie sõnum on kogu aeg olnud, et sellisel teerullimeetodil, nüüd on lisandunud ka demokraatiat lõhkuvad käitumisviisid, me paneme ka vastu," ütles ta.

Tema sõnul ei ole opositsiooni eesmärk riigikogus tööd seisma panna, vaid sõnumit edastada.

"Riigikogu enamus saab loomulikult alati otsuseid langetada ja opositsiooni võimalus on öelda välja - antud juhul on ju tegemist sõnumi edastamise viisiga -, et sõbrad, siin on suur probleem, siin on ühiskonnas suur lahknevus, me peame hakkama siin ühisosa otsima, et ärge minge selle suure teerulliga üksi edasi. See on ju tegelikult sõnum, mitte see, et tahaks kuskil tööd seisma panna või midagi takistada," selgitas Läänemets.