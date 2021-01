Põhiseaduskomisjon valib esimehe ja aseesimehe laupäeval

Põhiseaduskomisjoni istung oli reedel planeeritud virtuaalsena. Ajal, kui komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) oma kabinetis ajakirjanikele enne istungit intervjuusid jagas, saabus põhiseaduskomisjoni ruumidesse komisjoni aseesimees, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets (SDE), kes soovis osaleda komisjoni töös selle toimumise kohas. Poolamets sellega nõus ei olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seltsimees sotsialist, ma palun lahkuda siit. Jah, palun minu ruumist lahkuda. Siin ei ole... meil on virtuaalne koosolek. Sul ei ole õigust võõrasse ruumi tungida," ütles ta Läänemetsale.

"Kui sa soovid seda teha siin ruumis, siis sa muudad ju automaatselt oma kabineti istungite ruumiks," vastas Läänemets.

"Kõigepealt pane mask ette ja ära tungi võõrasse ruumi," sõnas seepeale Poolamets.

Läänemetsaga liitusid Kaja Kallas ja Valdo Randpere Reformierakonna fraktsioonist. Opositsioonisaadikud ütlesid, et tulid kohale selleks, et komisjoni esimees ei saaks ettepanekute esitajate mikrofoni välja lülitada.

Komisjoni esimees omakorda süüdistas opositsiooni kaose tekitamises ning lahkus siis EKRE fraktsiooni, et sealt komisjoni tööd juhtida. Opositsiooni kuuluvad komisjoni liikmed jäid komisjoni ruumidesse.

Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets teatas, et astub oma kohalt tagasi. See tähendab, et komisjon peab nüüd valima nii uue esimehe kui ka aseesimehe. Valimisteks peab komisjon kogunema füüsiliselt. Läänemets arvab, et koalitsioon võiks kaaluda Anti Poolametsa väljavahetamist.

"Näiteks on võimalik panna Kalle Grünthal põhiseaduskomisjoni. Esimehi on vahetatud EKRE poolt juba kolm tükki. Aeg on neljanda käes," ütles Läänemets.

Poolamets arvab, et jätkab pärast valimisi esimehena.

"Loomulikult. Meil on ju koalitsioonil enamus nagu kõigis komisjonides," sõnas ta.

Valimised on laupäeval ning selgub ka see, mis rohkem kui 9000 muudateusettepanekust edasi saab.

"Täna on kuulamise päev ja homme on otsustamise päev. Nii et homme me teeme otsuseid," ütles Poolamets.

Praeguste plaanide järgi peaks abielu rahvahääletuse eelnõu teine lugemine toimuma järgmisel kolmapäeval.