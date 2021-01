Kuigi esimesena müügiloa saanud Pfizer/BioNTech ei ole siiani suutnud täies mahus täita oma kohustusi, on Eesti otsustanud lisavaktsiini osta ikkagi neilt. Järgmisel nädalal jõuab Eestisse senisest ligi 4000 doosi enam.

Eesti pidas koos teiste Eurooopa Liidu riikidega läbirääkimisi lisavaktsiini ostmiseks Pfizer/BioNTechilt ja Modernalt. Kuigi mõlema vaktsiini usaldusväärsus ja tõhusus on sama, on Eesti otsustanud lisavaktsiini osta Pfizerilt, kellelt seni on saadud lubatust vähem doose.

"Kui me vaatame tarne kiirust ja hinda, siis on Pfizer/BioNTech oluliselt kindlam valik ja sel põhjusel Eesti läheb hetkel edasi Pfizer/BioNTechiga ja täiendavaid doose Modernalt meile pakutud tingimustel tellima ei lähe," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ministri sõnul suudab Pfizer praegu ainsana toota nii suurtes mahtudes vaktsiini, nagu Euroopa vajab.

Moderna vaktsiini toodetakse USA-s ja pakutud lisavaktsiin oleks jõudnud Eestisse aasta teises pooles. Kiige sõnul räägib Pfizeri kasuks ka asjaolu, et osa tootmisest asub Euroopas ning vanas maailmas on kavas tootmist veelgi laiendada.

"Täna käivad läbirääkimised isegi kolme erineva asukohaga, kus võiks täiendavalt vaktsiini tootma asuda optimistliku ajakava kohaselt juba lähikuudel ja see annab võimaluse suurendada tootmismahtusid, Eestile tarnitavate vaktsiinide koguseid," ütles Kiik.

Pfizer/BioNTech ei ole Eestile seni esitanud täpset tarnete graafikud. Ettevõtte Eesti esindaja Anneli Taal ütles kirjalikus vastuses "Aktuaalsele kaamerale", et järgmisel esmaspäeval saabub Eestisse senise 1950 viaali asemel 2730 viaali ehk ligi 4000 doosi rohkem kui seni. Ühest viaalist saab viis-kuus doosi sõltuvalt kasutatava süstla ja nõela liigist.

Kui jaanuaris on Eesti vaktsiini saanud esialgse kava kohaselt, siis saamata jäid eelmise aasta lõpus laekuma pidanud Pfizeri/BioNTechi vaktsiinid.

"Täna tõesti esimeses kvartalis Pfizeri kogused on umbes 80 protsenti sellest, mis riikide soovid olid, aga Pfizer tegeleb tootmisvõimsuse suurendamisega, seda ka paljuski Euroopa Liidu toel. Saksamaal on neil valmimas uus tehas ja uued tootmisliinid," ütles Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Euroopa Liit loodab Pfizerilt osta juurde 75 miljonit doosi vaktsiini, mis tuleks üle anda kevadkuude jooksul.

Kui Eesti loodab oma vaktsiine saada Euroopa Liidu ühishanke raames, siis Saksamaa on avalikult teatanud, et ostab sellest mööda minnes lisaks 30 miljonit doosi. Kasemetsa sõnul pole eestlastel põhjust muretseda, et sakslaste lisaleping meid vaktsiinideta jätaks.

"Hetkel on siiski kokku lepitud, et Saksamaa lisaostud täidetakse siis, kui Euroopa Liidu ühishanke raames tellitud või ostetud doosid on tarnitud," kinnitas Kasemets.

Põhilepingu järgi peab Pfizer/BioNTech septembri lõpuks tooma Eestisse ligi 600 000 doosi. Lisalepinguga tahab Eesti juurde osta 250 000 doosi, lõpliku koguse paneb paika valitsus teisipäeval.

Kiige sõnul ei jää Eesti lootma vaid ühele vaktsiinitootjale, aga tervishoiutöötajaid, hooldekodude elanikke, riskirühmi vaktsineeritakse Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga.

"Kõik järgmised vaktsiinitootjad, kes turule tulevad, on see AstraZeneca, on see Janssen Pharmaceutica või Curevac, annavad võimaluse eeskätt laiema elanikkonna vakstineerimisega edasi liikuda," ütles sotsiaalminister.

AstraZeneca ja Janssen Pharmaceutica peaksid Euroopa ravimiametilt saama müügiloa jaanuaris-veebruaris.

Põhilepingu järgi saab Eesti esimeses kvartalis 30 000 doosi Moderna vaktsiini, teises ja kolmandas kvartalis mõlemas veel 100 000 doosi.