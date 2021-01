EL ostab 300 miljonit lisadoosi Pfizeri-BioNTechi koroonavaktsiini

Sellega kahekordistub EL-i riikide käsutuses oleva Pfizeri-BioNTechi vaktsiini kogus, sest juba varem on ravimifirmadega leping 300 miljonile doosile.

"Meil on praegu ligipääs 300 miljonile doosile BioNTechi-Pfizeri vaktsiinile. Hea uudis on nüüd see, et me oleme leppinud BioNTechi-Pfizeriga kokku selle lepingu suurendamises. Uue kokkuleppega võime me osta kokku veel 300 miljonit doosi BioNTechi-Pfizeri vaktsiini lisaks," ütles von der Leyen pressikonverentsil.

USA ravimitootja Pfizeri ja Saksa ettevõtte BioNTech koroonavaktsiin on esimene, mis sai EL-is müügiloa. Sel nädalal andis EL loa ka USA firma Moderna vaktsiinile.