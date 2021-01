Biden andis märku, et ei toeta Trumpi tagandamist enne lahkumist

USA presidendiks valitud Joe Biden on andnud selgelt märku, et ei toeta samme president Donald Trumpi tagandamiseks, öeldes, et kiireim viis temast lahti saada on ülemineku kaudu kahe nädala jooksul.

"Kiireim viis selleks on meie ametissevannutamine 20. jaanuaril," lausus Biden, kes annab ametivande 20. jaanuaril. "Mis tegelikult enne või pärast toimub, on kongressi otsustada. Kuid mina ootan kannatamatult seda, et ta ametist lahkub."

Biden suhtles ajakirjanikega oma kodulinnas Wilmingtonis kaks päeva pärast seda, kui Trump julgustas oma toetajaid kongressi peale marssima.

Kongressi demokraatidest liidrid on üha innukamalt üritamas teda teist korda presidentuuri ajal ametist tagandada. Seni ei ole see mõte vabariiklaste seas kuigivõrd toetust leidnud, kuigi ka nemad on häälekalt Trumpi käitumise hukka mõistnud.

Tegemist oli Bideni esimese laiendatud reaktsiooniga juttudele Trumpi võimalikust tagandamisest või asepresident Mike Pence'i veenmisest käivitama presidendi ametist kõrvaldamiseks põhiseaduse 25. parandust.

Bideni kõhklused tagandamise toetamisel peegeldavad tõsiasja, et ta on niigi silmitsi tohutu väljakutsega siluda lõhesid USA ühiskonnas.

"Meie kavatseme teha oma tööd ja kongress võib otsustada, kuidas edasi liikuda," ütles Biden

Trump on teatanud, et kavatseb võimu reeglitekohaselt üle anda.

USA esindajatekoja vähemuse liider vabariiklane Kevin McCarthy avaldas reedel vastuseisu uutele jõupingutustele tagandada Trump enne tema ametiaja lõppemist, öeldes, et see samm lõhestaks riiki veelgi rohkem.

Kuigi Trumpi-meelse rahvahulga tungimine kongressihoonesse oli "vastuvõetamatu ja ebademokraatlik", leiab McCarthy, et "presidendi tagandamine, kui tema ametiaega on järel vaid 12 päeva, ainult lõhestaks meie riiki veelgi rohkem".

McCarthy, kes kogu Trumpi nelja-aastase ametiaja on olnud üks tema mõjukamaid toetajaid kongressis, ütles, et ta suhtles reedel Joe Bideniga ning kavatseb "rääkida temaga, kuidas me peame tegema koos tööd, et alandada temperatuuri ja ühendada riik lahendamaks Ameerika väljakutseid".

Biden tervitas Trumpi otsust mitte osaleda tema ametissevannutamisel

Biden tervitas ühtlasi president Donald Trumpi avaldust, et ta ei osale 20. jaanuari ametissevannutamisel, nimetades seda heaks asjaks.

"Teel siia öeldi mulle, et ta andis märku, et ei kavatse inauguratsioonile ilmuda," ütles Biden Wilmingtonis ajakirjanikele.

"Üks väheseid asju, milles tema ja mina oleme eales ühel nõul olnud. See on hea, et ta välja ilmu," ütles Biden. "Ta on olnud häbiplekk meie riigile."

"Ta ületas isegi minu halvimad ettekujutused tema kohta," ütles Biden. "Ta on üks Ameerika Ühendriikide ajaloo ebapädevamaid presidente."

Bideni sõnul on asepresident Mike Pence ametissevannutamisele "teretulnud".