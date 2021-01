Tartu koolid jätkavad osalise distantsõppega

Tartu koolid on sel nädalal osalisel distantsõppel, kuigi haridusministeerium on lubanud kõikjal Eestis peale Harjumaa ja Ida-Virumaa kontaktõppega jätkata.

Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave ütles ERR-ile, et teda üllatas valitsuse otsus koolid kontaktõppele lubada, sest koolivaheajast ja pühadest polnud veel palju aega möödunud. Koroonaviiruse diagnoosid tulevad teatavasti nii kahenädalase viivitusega, selgitas ta, ning veel ei ole teada, kas ja kui palju viirus Tartus talvevaheajal levis.

Need numbrid saab linn üle vaadata kolmapäeval ning siis otsustada, kas koolid uuesti kontaktõppele lasta. Juhul kui suurt tõusu pole olnud lähevad koolid kontaktõppele tagasi.

Kuigi Tartu linn on teinud ülejäänud riigist erineva otsuse ütles Raave, et see on põhjendatud. Tartu koolidel on tema sõnul piisavalt tehnikat, et distantsõpet edukalt läbi viia.

Halvem õppetööle on Raave sõnul, kui viirus koolides levima hakkab ning õpilased ja õpetajad haigeks või eneseisolatsiooni jäävad. Praegu distantsõppele jäämine võib olla tema hinnangul hullema ennetamine.

Praegu käivad Tartus koolis 1.-3. klasside õpilased, ülejäänu osas on koolidel vabad käed kuni on täidetud koolide 50 protsendi täituvuse nõue. Üldiselt on kontaktõppel praegu ka lõpuklasside õpilased. Erivajadustega laste koolid jätkavad ka õppetööd tavapärasel viisil.

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis käivad see nädal koolimajas kohal 12. ja 10. klassid, kuid plaanis on, et 10. ja 11. klassid käivad koolis nädalate kaupa vaheldumisi.

Kooli direktor Merike Kaste avaldas lootust, et varsti saavad kõik õpilased kontaktõppesse tagasi pöörduda. Võrreldes kaubanduskeskuste või ühistranspordiga, kus inimesed omavahel kokku puutuvad, on kool tema sõnul turvaline, kuni järgitakse reegleid: ventileeritakse, pestakse käsi, kantakse maske.

Annelinna Gümnaasiumis käivad kohal 1.-3. klass, lõpuklassid 9. ja 12. ning erivajadustega õpilased. Õpilased käivad koolis eraldi sissekäikudest ning neile on maja peal eraldatud oma tsoonid. Lõunat käiakse samuti eri aegadel söömas.

Karlova koolis on kontaktõppel 1.-4. klass ja 9. klass. Ruumi on aga vähe ja kuigi klassid tundide vahel klassiruume praegu ei vaheta, puututakse vahetundidel kokku ikkagi.