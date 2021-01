Erakondade Rahastamise Järelevalvekomisjoni (ERJK) avalik andmebaas ulatub tagasi aastasse 2013. Seal sisalduva info järgi on Teder olnud usin annetaja erakondadele aastatel 2013-2015 ja aastatel 2019-2020. Aastatel 2016-2017 ta erakondi ei sponsoreerinud. Teder on teinud annetusi hetkel võimul olevatele parteidele.

Kokku on Teder annetanud erakondadele 1 259 000 eurot. Sellest suurima summa ehk 681 000 eurot on saanud Reformierakond. Tähelepanuväärne on, et Reformierakond sai sellest lõviosa ehk 630 000 eurot aastatel 2013-2015, mil kanti valitsusvastutust ja kui peaministriteks olid Andrus Ansip ja Taavi Rõivas.

Isamaa on saanud Tederilt 368 000 eurot. Kusjuures aastatel 2016-2018 Teder Isamaad (tollal IRL-i) ei toetanud.

Keskerakonda Teder enne 2019. aastat ei toetanud. Kuid 2019. aastal toetas ta peaministriparteid 50 000 ja mullu 120 000 euroga. Ehk kokku on Keskerakond saanud Tederilt 170 000 eurot.

Mullu kolmandas kvartalis annetas Teder Keskerakonnale 60 000 eurot, mida seostati tema poja juhitavale Porto Franco arendusele tugilaenu andmisega. Teder ise ütles tollal, et ta on erinevatele erakondadele annetanud kaheksa aastat ning Keskerakonda otsustas ta toetada valitsuse julgete otsuste tõttu.

Teder ei ole unustanud ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, ehkki nemad on talt saanud teistest vähem raha - 40 000 eurot ja enamuse sellest aastatel 2014-2015.

EKRE-t ega Eesti 200 Hillar Teder toetanud ei ole.

Hillar Teder oli üks võtmeisikuid ka nn Savisaare kohtuasjas. Teder tunnistas kohtus, et tegeles enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamisega, et saada Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust. Harju maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja lõpetas Tederi kriminaalasja oportuniteediga. Teder pidi tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigi tuludesse sunniraha 200 000 eurot.