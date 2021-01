Poola peaminister: sotsiaalmeedia vajab tsensuurivastaseid reegleid

"Algoritmid ega suurfirmade omanikud ei tohiks otsustada, millised vaated on õiged ja millised mitte," ütles Morawiecki. "Ei ole ja ei saa olla nõusolekut tsensuurile."

Morawiecki kirjutas, et suured sotsiaalmeedia platvormid on seadnud eesmärgiks "tagada poliitkorrektsus viisil, mis neile meeldib, ja võidelda nendega, kes on nende vastu".

Poola peaminister ütles seda Facebookis mõni päev pärast seda, kui Twitter ja Facebook sulgesid USA presidendi Donald Trumpi kontod, viidates "edasisele vägivallale õhutamise ohule" pärast tema poolehoidjate tungimist eelmisel nädalal Washingtonis kongressihoonesse.

Trumpi juhtumit konkreetselt nimetamata ütles Morawiecki: "Sõnavabadus on demokraatia sool, sel põhjusel peame seda kaitsma."

"Sotsiaalplatvormide omanikud ei saa tegutseda ülalpool seadust," lisas Morawiecki, märkides, et Poolas on Facebooki, Twitteri ja Instagrami tegevus reguleeritud seadusega. "Me teeme ettepaneku, et samasugused reeglid pandaks paika üle kogu Euroopa Liidu."

Morawiecki sõnul on Poola kommunistlik minevik põhjus, "miks me vaatame sellise ärevusega kõikidele katsetele piirata vabadust".

Ka Saksa kantsleri Angela Merkeli kõneisik ütles esmaspäeval, et Merkel peab Trumpi konto kinnipanemist Twitteris "probleemseks".

USA internetihiide on tihti süüdistatud liigse võimu omamises meedia üle ning mitme riigi valitsused on kutsunud kehtestama nende suhtes rohkem reegleid.

President Donald Trump ütles teisipäeval, et sotsiaalmeedia hiiud on teinud tema kontode sulgemisega "katastroofilise vea".