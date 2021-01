Ratas viis presidendile tagasiastumispalve

Möödunud ööl Keskerakonna kuriteokahtlustuse tõttu ametist lahkuda otsustanud peaminister Jüri Ratas läks kolmapäeva hommikul Kadriorgu president Kersti Kaljulaidi juurde, et anda talle üle oma tagasiastumispalve.

Koos peaministri ametist lahkumisega astub tagasi kogu Ratase valitsus. Senine võimuliit jätkab kuni uue valitsuse ametisse asumiseni.

Presidendi kantseleist väljudes ütles Ratas ajakirjanikele, et siiani pole tal õnnestunud oma otsusest teavitada koalitsioonipartnerit Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda.

Uutest võimalikest võimuliitudest ei soovinud Ratas rääkida, öeldes vaid, et Keskerakond arvestab opositsiooni siirdumise võimalusega. Reformierakonna juhi Kaja Kallasega Ratas enda sõnul möödunud ööl suhelnud ei ole.

Ratas ütles öösel ajakirjanikele oma lahkumisotsust kommenteerides, et praeguses olukorras tundub see ainuõige ning sellega annab ta võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja ka selgusele jõuda. "Poliitilise ja ühiskondliku rahu, tasakaalu tingimustes. Olen veendunud, et uurimisasutused teevad oma tööd professionaalselt, teevad seda erapooletult ning selgitavad selles juhtimis välja tõe."

Ratas kinnitas, et ta ei ole peaministrina teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikku vale otsust. Tema sõnul kinnitasid ka riigi peaprokurör ja kaitsepolitsei peadirektor, et neil pole tema suhtes kahtlusi.

"Valitsusjuhina ei tundnud ma ka Porto Franco kaasuses, et ükski minister või erakond oleks püüdnud valitsuse langetatud otsuseid ebaseaduslikus suunas mõjutada. Tuginesime neis KredExi tehtud ettepanekutele ning antud laenu tingimused olid igati võrreldavad eelnevalt, näiteks Tallinki osas tehtud otsustega," lisas ta.

"Keskerakonna esimehena võin samuti täie siirusega kinnitada, et ma pole erakonda juhtides teinud ega heaks kiitnud ühtegi õigus- ega õiglustunnet riivavat tegu. Loomulikult tuleb mul erakonna esimehena kanda vastutust ka selle eest, et antud küsimus saaks ühese, selge ja õiglase lahenduse," ütles Ratas.

Riigiprokuratuur on kinnisvaraarendusega Porto Franco seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder.