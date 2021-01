Helme peab võimalikuks sama koalitsiooni jätkamist

Kui öösel olid Keskerakonna poliitikud üsna veendunud, et olemasolev koalitsioon laguneb, siis nüüd - kell 10 hommikul - nad selles enam nii veendunud ei ole. Mida teie sellest arvate?

Tahan kõigepealt öelda, et see, et Jüri Ratas võttis poliitilise vastutuse ja astus tagasi, on väga riigimehelik ja mõnes mõttes lööb õhu puhtamaks. Ja see on väga hea eeldus sellele, et valitsuse vahetus ei tähenda koalitsiooni vahetumist - need ei ole omavahel automaatselt seotud. Meie ühisosa on ju päris tugev ja ka koostöö on olnud kahe aasta jooksul - mida iganes väljastpoolt on nähtud ja arvatud - töölaua ümber istudes olnud toimiv. Nii, et kui niipidi küsida, siis ma arvan, et meie erakonnas on olemas valmisolek proovida leida viis jätkata selle sama koalitsiooniga.

Kas Keskerakond on teile öelnud, et tänane rahvahääletuse-teemalise otsuse eelnõu hääletus riigikogus tuleb edasi lükata?

Sellist ütlemist ei ole olnud, aga selge on see, et kogu riigikogu päevakord ja ka valitsuse päevakord ripub praegu õhus. Arvestades seda, kui napi häälte ülekaaluga me seda hääletust nagunii pidime pidama olukorras, kus tegelikult on segadus, ei pruugi olla vale, kui me seda hääletust edasi lükkame.

Kas olete valmis selleks, et kui jätkata kolmekesi koos, siis tuleks teha ka uus koalitsioonileping, kuna valitsus on ju tagasi astunud?

Jah, ma arvan, et iga selline keeruline olukord on ka võimalus ja neid võimalusi tuleb igal juhul vähemalt otsida ja vaadata, kas nendest võimalustest saab midagi positiivset välja võtta. Koalitsioonilepingule värske pilguga otsa vaatamine ja ka kohtade jaotamisele värske pilguga otsa vaatamine - ma ei välista seda.

Kas uues koalitsioonilepingus palju vaidlusi tekitanud rahvahääletuse küsimus on teie jaoks prioriteet, et ilma selleta te selle koalitsiooniga ei jätka?

Nii otsedemokraatia kui ka traditsioonilise perekonna kaitse ja traditsioonilise abielu kaitse on meie jaoks alati olnud prioriteet. Nii, et kahtlemata on ükskõik millise koalitsioonis või ka opositsioonis - see on nii. See on meie maailmavaateline tugisammas või nurgakivi. Aga mul ei ole siin mõtet läbi meedia positsioone läbi rääkima hakata. Seda, kui tähtis see teema meie jaoks on, teavad meie senised koalitsioonikaaslased väga hästi.

Räägime ka sellest, mis juhtus [teisipäeval korruptsioonikahtlusega kinni peetud rahandusminister Helme nõuniku] Kersti Krachtiga. Millal teie teada saite, et ta on vahi alla võetud? Kuidas sündmused arenema hakkasid?

Eile hommikul kell 10 sain teada.

Kuidas ja kus see juhtus? Kas Kracht peeti kinni tööl või kodus?

Ei, tööle ta ei tulnud. Ma arvan, et kogu selle teema kommenteerimiseks on kõige parem, kui Kracht ise annab selgitused, sest mina ei ole temaga viimastel päevadel rääkida saanud. Me oleme praegu kuulnud ainult prokuratuuri versiooni asjadest ja sedagi väga hõredalt. Enne, kui me siin lõplikke seisukohti kujundame, peaksime kindlasti ära kuulama ka teise poole.

Ta on Tallinna volikogu liige ja üsna mõjukas ka erakonnas - mis nendest kohtadest saab?

Vastus läheb tagasi eelmise vastuse juurde - see, mis temast edasi saab, sõltub sellest, mis uurimisest saab. Ma eile väljendasin, et kuidagi kummalise ajastusega on kõik need asjad. Ütleksin niimoodi, et see ajastus on tõesti olnud väga efektiivne. Me oleme ajaloos tagasi minnes näinud Eestis üsna standardset mustrit - kriitilistes poliitilistes olukordades toimub mingisugune väga suure kõlapinnaga uurimisorganite aktsioon ja siis pärast seda ei juhtugi nagu midagi.

Siseministri koht on olnud varsti juba kaks aastat teie [EKRE - toim.] käes, te olete valitsuspartei. Kuidas te ei ole suutnud seda asja seal siis kontrollida, et mingid organid riigis tegutsevad ja korraldavad asju niimoodi, et teile loobitakse kaikaid kodaratesse või ähvardab teid lausa valitsusest välja viskamine?

No esimene asi, millele ma tähelepanu juhiks, on see, et seda asja juhib praegu prokuratuur. Ja teiseks mõnes mõttes see kirjeldus, mis praegu oli, on ju kinnitus kõigile neile inimestele, kes kardavad või arvavad, et valitsuses olles hakkab üks või teine erakond mõjutama uurimisorganite sõltumatust - et see teps mitte nii ei ole. Ja kolmandast küljest on ju asi nii, et [Donald] Trump oli neli aastat [USA] president ja ka tal ei käinud jõud üle kõikvõimalikest varjatult tegutsevatest riigiasutustest. See pilt on oluliselt keerulisem kui pealtnäha paistab.

Küsin veel kõneluste kohta. Milline on see protsent, et jätkate senise koalitsiooniga?

Seda protsenti ei ole kindlasti võimalik välja arvutada. Kuidas see [Matti] Nykänen ütles - fifty-sixty. Nagu öeldud - poliitika ei lõppe kunagi ära ja poliitika ei ole kunagi igav.

Juhul, kui teil tuleb valitsusest lahkuda, kas siis saab kõik olema rahumeelne, ei toimu mingeid meeleavaldusi, kas saate seda lubada? Sest on arusaadav, et teie poolehoidjad on väga pahased, kuna täna pidi olema suurpäev nende jaoks, aga see kõik on kokku kukkunud...

Nagu meile suvi läbi seletati Ameerika rahutuste ajal, et tänavaaktsioonid on ka osa demokraatlikust poliitikast. Aga ma praegu ei saa isegi aru, kuidas see asjasse puutub, sest valitsus ei ole ju lagunenud meie tõttu.