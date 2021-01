Kaljulaid teeb Kaja Kallasele ettepaneku hakata valitsust moodustama

Kaljulaid ütles, et kuigi tal on aega teha ettepanek valitsuse moodustamiseks erakonnale 14 päeva, aga arvestades, et on koroonakriis, teeb ta juba 13. jaanuaril, kolmapäeval ettepaneku Kallasele alustada valitsuse moodustamist.

"Seadus annab vabariigi presidendile selle ettepaneku tegemiseks aega 14 päeva alates homsest. Aga vaatame ümberringi – mis seisus me oleme? Meil on viiruskriis, mille tõttu iga päev sureb Eestis inimesi. Meil on majanduskriis, mis räsib mitte ühte või kahte sektorit, vaid kõigi meie perede kindlustunnet ja otsest hakkamasaamist. Ja meil on riigi usaldusväärsuse küsimus. Riigi usaldusväärsust tuleb hoida ja paljudes kohtades ka uuesti ehitada meie liitlaste ja partnerite silmis," sõnas Kaljulaid.

"Meil ei ole aega oodata formaalsete tähtaegade kukkumisi ja aega asjatult venitada. Eesti inimestel ei ole selleks aega. Kohtun juba täna uuesti Kaja Kallasega, et temaga seda olukorda arutada," märkis Kaljulaid.

Peaminister Jüri Ratase tagasiastumise kohta ütles Kaljulaid, et Ratasel oleks olnud raske muud otsust teha. "Ma tänan Jüri Ratast selle valitsuses oldud aja eest," sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid rääkis, et valitsuse tagasiastumine jõustub neljapäevase valitsuse istungiga.

Seoses Keskerakonda tabanud kriminaalasjaga ütles Kaljulaid, et erakondade rahastamise reeglid vajavad tõsist üle vaatamist.

"Erakondade rahastamine vajab üle vaatamist, selgeid reegleid ja ma loodan, et see saab parlamendi üheks oluliseks arutelu teemaks viirusekriisi kõrval," sõnas Kaljulaid.