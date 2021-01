Seeder: Isamaale pole Reformierakond ettepanekut teinud

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles kolmapäeval riigikogus ajakirjanikele, et Reformierakond pole Isamaale veel teinud ettepanekut koalitsiooni moodustamiseks.

"Mina ei oska kommenteerida, mis ettepaneku on Reformierakond teinud Keskerakonnale. Reformierakond Isamaale mingisugust ettepanekut teinud ei ole. See ei tähenda, et nad ei taha veel rääkida, võib-olla teevad tulevikus," ütles Seeder.

Ta märkis, et Isamaa pole välistanud koostööd ühegi erakonnaga ning ei tee seda ka praegu.