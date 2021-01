Soome alustab idapiiril Vaalimaa piiripunktis Venemaalt tulijatele tegema koroonateste. Test on inimestele vabatahtlik.

Koroonatestide punktid on piiriületajatele avatud iga päev kell 10-19. Tegemist on Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi poolt algatatud kolme nädala pikkuse pilootprojektiga.

"Koroonatestide eesmärk on välja selgitada, kui palju koroonaviiruse infektsioone tuleb Venemaalt Soome ja selle tulemusena parandada idapiiri terviseohutust," ütles Kymsote turva- ja riskijuhtimise juht Jarno Räma.

Räma sõnul suunatakse koroonaviiruse testile kõik reisijad, kes on Soome ja Venemaa topeltkodakondsusega ning Soome elamisloaga.

"Nii saame teavet selle kohta, kui paljud keelduvad koroonatestidest," lisas Räma.

Võrreldes Soomega on koroonaviiruse olukord Venemaal sünge ja Soome tervishoiuametid on mures, et Venemaalt tulevad riiki uued koroonaviiruse mutatsioonid.

Venemaa koroonaviiruse epideemia olukord on nakatumiste arvu poolest maailmas üks halvimaid. Venemaal on viimase kahe nädala jooksul registreeritud 382 000 uut viirusega nakatunut.

Venemaa ja Soome piir on enamusele reisijatele alates eelmise aasta märtsist suletud.