Google'i "eksperiment" peitis kohalikud uudised austraallaste eest ära

Austraalia plaanib sundida Google'it ja Facebooki maksma meediaorganisatsioonile tasu nende platvormidel avaldatava sisu eest, vastasel korral aga maksma miljonitesse dollaritesse ulatuvaid trahve.

Reeglid, mis oleks maailmas esimesed omalaadsed, peaksid jõustuma sel aastal ja rakenduksid Facebooki News Feedile ja Google'i otsingutulemustele. Tehnoloogiafirmadele see aga ei meeldi.

Ajaleht Australian Financial Review kirjutas, et Google on blokeerinud osa kohalike elanike jaoks mitu suurt väljaannet, nende seas meediakontserni News Corp lehed ja Guardian Australia.

Peidetud sisu asemel näidati vanu linke või uudiseid muudest portaalidest.

Google'i pressiesindaja ütles, et muudatused on osa "kümnetest tuhandetest eksperimentidest", mis firmal käsil on.

"Me viime praegu läbi eksperimente, millest igaüks peaks jõudma umbes ühe protsendini Google'i otsingumootori kasutajatest Austraalias, et mõõta uudisteäri ja Google'i otsingumootori mõju teineteisele," ütles pressiesindaja.

"Aastal 2018 tõime me väljaannetele ainuüksi läbi suunamiste hinnanguliselt 218 miljonit Austraalia dollarit (169 miljonit USA dollarit) tulu," lisas ta.

Rahandusminister Josh Frydenberg sarjas "eksperimente" ja ütles, et Google ja Facebook ei tohiks ligipääsu kohalikele uudistele piirata.

"Digihiiud peaks keskenduma originaalsisu eest maksmisele, mitte selle blokeerimisele," ütles ta neljapäeval.

Canberra plaan on pälvinud ülemaailmset tähelepanu, kuivõrd uudismeedia on kõikjal silmitsi langusega reklaamitulus, mis on läinud suuresti tehnoloogiahiidude kukrusse.

Google'i pressiesindaja sõnul peaks eksperimendid lõppema veebruaris.