Reformierakonna läbirääkijad on Kallas, Pentus-Rosimannus, Võrklaev ja Mäesalu

Delegatsiooni kuuluvad seega praegune Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees ja erakonna juht Kaja Kallas, fraktsiooni aseesimehed Keit Pentus-Rosimannus ja Mart Võrklaev ning fraktsiooni nõunik Gerrit Mäesalu.

Keskerakond on öelnud, et nende poolt on läbirääkimiste delegatsiooni juhtideks Keskerakonna aseesimehed Mailis Reps ja Tanel Kiik.

Reformierakond ja Keskerakond jõudsid kolmapäeva hilisõhtul kokkuleppele alustada läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. ERR-ile teadaolevalt soovib uus valitsus astuda ametisse 25. jaanuaril.