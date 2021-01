Läti seim vaeb rahvuslaste ettepanekut perekonna määratlemiseks

Seaduseelnõu komisjonidesse saatmise ettepanek võeti vastu häältega 47-25.

Rahvusvaste parlamendiliige Janis Iesalnieks ütles, et nende ettepanek lähtub üldaktsepteeritavast perekonnamudelist.

"Me ei saa eirata rahva enamuse arvamust ning juurutada välismaiseid tavasid ja moraalinorme," lausus ta.

Valimisliidu Arengu eest/Poolt! saadik Marija Golubeva väitis aga vastu, et rahvuslaste pakutud põhiseadusmuudatus on katse jagada perekonnad õigeteks ja valedeks, ning üleskutse diskrimineerimisele.

Osa perekondade alamasse klassi liigitamine on inimväärikuse riivamine ja vastuolus demokraatlike põhimõtetega, lisas ta.

Rahvusliku Liidu ettepanek on põhjustanud Läti ühiskonnas vastuolusid, kuna ühiskonna konservatiivsem osa toetab muudatusettepanekut, liberaalsem aga kritiseerib seda teravalt.

Rahvuslasi ajendas muudatusettepanekut esitama konstitutsioonikohtu 12. novembri otsus, milles öeldi, et ka ühest soost partneritega leibkondi peaks tunnustama perekondadena, mida riik on kohustatud toetama ja kaitsma nagu kõiki teisi peresid.

Rahvuslaste silmis on mõiste "perekond" selline tõlgendus meelevaldne ja vastuolus põhiseaduse 110. paragrahviga ning ühiskonnas valdava perekonnamõistega.

Rahvusliku Liidu seimile esitatud seaduseelnõus sätestatakse, et riik kaitseb ja toetab abielu – mehe ja naise liitu, perekonda, mis põhineb abielul ning mille moodustavad ema (naine) ja isa (mees). Samas lisatakse, et riik on kohustatud toetama puuetega, vanemateta ja vägivalla all kannatanud lapsi.