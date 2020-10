Rohkem kui 10 000 allkirja kogunud ettepaneku tagasilükkamise poolt hääletas sajaliikmelises seimis 55 saadikut, 30 oli tagasilükkamise vastu ja üks jäi erapooletuks, vahendas Läti ringhääling.

Algatuse poolt kõnelenud fraktsiooni Muutuste poolt saadikud tõid esile, et oma kooselu registreerimise võimatus sunnib Läti samasoolisi paare välismaale kolima. "Me peame lõpetama Läti ühiskonna jagamise eelistatuteks ja soovimatuteks, perekondade eristamist. See on kahepalgeline, kuna iga perekond on väärt kaitsmist," ütles saadikurühma liige Toms Plešs. Sama fraktsiooni liige Inese Voika rõhutas, et ei saa olla olukorda, kus teistes Euroopa Liidu riikidest tunnustatud kooselu ei ole Lätis legaalne ning "abielu, mis Stockholmis kehtib, siin ei kehti".

Algatuse vastu sõna võtnud sõltumatu saadik Julija Stepanenko leidis aga, et samasoolised paarid ei vaja eraldi seaduslikku kaitset. "Kui sa ei vaja pärandust, kui te armastate teineteist, siis elage nii nagu tahate, midagi pole vaja siin reguleerida," rääkis Stepanenko.

Algatust, millele andis allkirja 10 392 Läti kodanikku, arutas seimi eetika ja ettepanekute komisjon, mis soovitas selle tagasi lükata. Komisjoni esimees Janina Kursite-Pakule selgitas, et ettepanek on vastuolus põhiseadusega. "Peapõhjus on põhiseaduse paragrahv 110, mis sedastab, et riik kaitseb ja toetab mehe ja naise vahelist liitu. Me ei saa põhiseadust muuta 10 000 või 15 000 inimese allkirjaga," tõdes Kursite-Pakule.

Tema sõnul tuleb teemaga edasi tegeleda, aga mitte põhiseadust muutes, vaid eri seadustes samasooliste paaridega arvestada.

Komisjoni otsus põhjustas algatuse toetajate pahameele ning nad korraldasid neljapäeval seimi ees piketi.