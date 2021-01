Joorits on Tallink Grupi tütarettevõttes Tallink Silja AB töötanud 2006. aastast ning tegutseb täna grupi kvaliteedijuhina ametikohaga Stockholmis. Varasemalt on ta Tallink Silja AB-s tegutsenud asetegevjuhina ja müügi- ja turundusdirektorina ning tootejuhina.

"Loomulikult on mul väga kahju sellest, et Marcus Risberg on otsustanud meie ettevõttest pärast mitmeid aastaid ja pühendunud tegutsemist edasi liikuda, kuid mul on hea meel, et teda ootab ees põnev uus ametikoht uute väljakutsetega ning et ta jääb ka oma uuel ametikohal endiselt toetama ja edasi arendama Rootsi turismisektorit," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nõgene lisas, et praegusel ajal, mil ettevõtte tegevuse jätkamine ja kohene edasiviimine on kriisist väljumise perioodil ülimalt oluline, oli esmatähtis nimetada uus juht ametisse ettevõtte seest.