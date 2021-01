"Oleme praegu keskendunud ühele kontole (@realDonaldTrump), kuid see saab olema palju suurem, kui ainult üks konto ja see kestab palju kauem, kui lihtsalt see päev, see nädal ja see jätkub pärast inauguratsiooni," ütles salaja filmitud videos Twitteri asutaja Jack Dorsey.

Dorsey viitab salaja filmitud videos ka "käikudele" QAnoni vastu.

"Fookus on kindlasti sellel kontol (@realDonaldTrump) ja kuidas see on seotud vägivallaga, kuid peame mõtlema palju pikemas perspektiivis. Ma ei usu, et see probleem niipea kaob," ütles videos Dorsey.

"Seal see teil on, Twitteri tegevjuht Jack Dorsey teatas, et see saab olema palju suurem kui ainult ühe konto blokeerimine. Video salvestas üks Dorsey enda töötaja," ütles Project Veritase president James O Keefe.

Twitteri pressiesindaja Brandon Borrmani sõnul on Project Veritase avaldatud video ebaoluline, kuna Dorsey teatas juba päev ennem QAnoniga seotud kontode sulgemisest.

"Kas see tõesti loeb, kui Twitteri tegevdirektor eelmisel päeval sellest postitab?" teatas Borrman.

"Nad võivad olla eraettevõtted, kuid neil on rohkem võimu kui kõigil kolmel valitsusharul," teatas O Keefe.

Kolmapäeval kaitses Dorsey Trumpi konto blokeerimist.

"Ma ei tunne uhkust, et pidime Trumpi konto Twitterist eemaldama. Pärast mitmeid hoiatusi, tegime otsuse, mis põhines füüsilise turvalisuse tagamisele. Kas see oli õige? Usun, et see oli Twitteri jaoks õige otsus," teatas Dorsey.

Viimase nädala jooksul on Twitter blokeerinud enam kui 70 000 kontot, mis on ettevõtte kinnitusel seotud QAnoni vandenõuteooriate levitamisega.

USA vabariikliku partei liikmed on Twitterit süüdistanud poliitilises tsensuuris. Mitmed USA mõjukad parempoolsed poliitikud on teatanud oma järgijate dramaatilisest vähenemisest.