Euroopa Liidu juhid leiavad, et USA presidendi sotsiaalmeedia kontode blokeerimine kahjustab sõnavabadust ning sellest lähtuvalt tuleks välismaiseid suuri tehnoloogiafirmasid rohkem reguleerida.

"Kui ikka veel keegi kahtles, kas veebiplatvormidest on saanud meie ühiskonnas ja demokraatias süsteemsed osalejad, siis eelmise nädala sündmused olid sellele vastuseks," teatas Euroopa Liidu volinik Thierry Breton.

"Tehnoloogiahiiglased ei saa enam väita, et nad pakuvad ainult teenuseid," ütles Euroopa Liidu ametnik.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffan Sieberti sõnul peab Saksamaa kantsler Angela Merkel USA presidendi Donald Trumpi Twitteri konto täielikku sulgemist problemaatiliseks.

"Õigusi nagu sõnavabadus võib piirata ainult seaduse järgi ja seadusandja määratletud raamistikus - mitte vastavalt ettevõtte otsusele," lisas Siebert.

Trumpi Twitteri konto blokeerimise otsusest on raevunud ka Prantsusmaa juhid.

"Ma olen šokeeritud, et eraettevõte tegi nii olulise otsuse. Selle peaksid otsustama kodanikud, mitte mõne firma tegevjuht. Suurtele veebiplatvormidele peavad olema avalikud regulatsioonid," teatas Prantsusmaa Euroopa Liidu asjade minister Clement Beaune.

Pahameelt avaldas samuti Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire, väites et riik peab vastutama regulatsioonide, mitte "digitaalse oligarhia" eest.

"Suurtehnoloogia ettevõtted üks ohtudest demokraatiale," lisas Le Maire.

Ungari on kritiseerinud samuti Twitterit kontode blokeerimise pärast.

"Suured tehnoloogiafirmad kuulutavad sallivust ja pluralismi, kuid nad ainult räägivad sellest," ütles Ungari valitsuse pressiesindaja Zoltan Kovacs.

Sotsiaalmeediaettevõte Twitter blokeeris eelmisel reedel jäädavalt USA presidendi Donald Trumpi isikliku konto ja tema juurdepääsu ligi 90 miljonile jälgijale.

Suurte tehnoloogiafirmade otsusest blokeerida Trumpi Twitteri konto on häiritud ka Ameerika Kodanikuvabaduste Liit (ACLU). Tegemist on pika ajalooga kodanikuõiguste organisatsiooniga, mis sageli võitleb konservatiivsete üleskutsetega.

"Trumpi blokeerimine võib olla libe tee, millel võivad olla soovimatud tagajärjed. Sellised ettevõtted nagu Facebook ja Twitter kasutavad kontrollimatut õigust eemaldada inimesed platvormidelt, mis on muutunud paljudele suhtlemisel hädavajalikuks. Trump võib avalikkusega suhtlemiseks pöörduda oma pressimeeskonna või Fox Newsi poole, kuid teistel, keda sotsiaalmeediaettevõtted on tsenseerinud see luksus puudub," teatas ACLU kõneisik Kate Ruane.

Trump pole ainus, kelle sotsiaalmeedia konto on tehnoloogiahiidude poolt blokeeritud.

Näiteks USA osariigi Texase endine kongressisaadik ja Trumpi kriitik Ron Paul teatas teisipäeval, et Facebook on blokeerinud tema kasutaja.

"Facebook on blokeerinud minu konto haldamise, kunagi varem pole ma saanud teadet rikkumiste kohta ja kuskil pole rikkuvat postitust tuvastatud," kirjutas Paul Twitteris.

Eelmise aasta detsembris teatas Euroopa Komisjon eeskirjade eelnõust, mis kohustavad tehnoloogiafirmasid rohkem võitlema vihakõne ja sotsiaalmeedia platvormide tahtliku manipuleerimisega.