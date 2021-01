Twitteri hinnangul kujutas enam kui 88 miljoni jälgijaga konto võimalike vägivallale õhutavate sõnumitega ohtu USA julgeolekule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Asjatundjad ennustavad Twitteri aktsiahinnale mõõdukat negatiivset mõju pikema aja jooksul.

Paljude USA tehnoloogiafirmade mainet investorite silmis on hakanud kujundama kriitika nende rolli suhtes sõnavabaduse ja demokraatia kujundamisel.

Saksa liidukantsler Angela Merkel andis oma pressiesindaja Steffen Seiberti suu läbi mõista, et ei pea presidendi säutsukonto sulgemist õigeks. Kriitikat on tulnud ka Prantsuse valitsusringkondadest.

"Sõnavabadus on elementaarse tähendusega põhiõigus. Sellesse põhiõigusesse on võimalik sekkuda, aga see peab rajanema õigusel ja sellel, mida seaduses

öeldakse, mitte sotsiaalmeedia platvormide otsustel. Selles vaates näeb liidukantsler USA presidendi konto alalist sulgemist probleemsena," sõnas Seibert.