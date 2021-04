Veritas kaebas CNN-i laimamise eest kohtusse

"Veritase hagi keskendub CNN-i saatejuhi Ana Cabrera 14. veebruari avaldusele, kelle sõnul Veritas eemaldati lõplikult sotsiaalmeedia platvormilt Twitter. Cabrera väitel eemaldati Veritas, et peatada väärinformatsiooni levimist," teatas The Washington Times.

"Cabrera teadis, et ta teatas valest. Mõni päev varem oli Cabrera postitanud Twitterisse, et Veritase keeld oli seotud Twitteri privaatsuseeskirjade rikkumisega, mitte valeandmete levitamise tõttu," teatas Veritas pressiteates.

Twitteri eemaldas Veritase platvormilt 11. veebruaril, kuna leidis, et see rikkus platvormi privaatsuseeskirju.

Veritase asutaja James O'Keefe kaebas eelmisel nädalal New Yorgi osariigi kohtusse ka Twitteri.

O'Keefe'i Twitteri konto eemaldati platvormilt 15. aprillil, kuna väidetavalt kasutas ta võltskontosid. O'Keefe eitab võltskontode kasutamist.

"Project Veritas pole meie korporatiivses ajaloos kunagi hagi kaotanud, sest me ei lähe kokkuleppemenetlustele," ütles O'Keefe.

Veritas on laimamise eest kohtusse kaevanud ka ajalehe New York Times. Ajaleht eitab laimamist. New Yorgi osariigi kohtunik keeldus eelmisel kuul lehe nõudmisest, et juhtum tuleb lõpetada.

"Siin on kõige suurem iroonia see, et kõik meedias süüdistavad meid väärinformatsiooni levitamises, kuid tegelikult nad teevad seda ise," ütles O'Keefe