Blokeeritud Parleri asutaja: me tuleme tagasi

"Me tahame tulla tagasi ja näidata, et meie süsteem käsitleb teenusetingimuste rikkumisi paremini kui konkurentide platvormid. Tahame teha julge avalduse, kui tagasi tuleme ja tahame seda teha tugevalt," teatas Parleri asutaja John Matze.

Kapitooliumi rahutuste tagajärjel keelasid Parleri rakenduse kasutamise oma platvormidel kõigepealt Google ja Apple. Amazon teatas Parleri blokeerimisest eelmisel pühapäeval.

Matze sõnul plaanib ta Parleri tuua tagasi lähinädalatel, kuid kavatseb kasutajate turvalisuse tagamiseks teha vajalikke muudatusi.

"Teeme asju natukene teistmoodi, Parleri eesmärk on sõnavabadus, kuid võtame kasutusele rohkem algoritmilisi lähenemisviise. Me tahame, et kasutajatel oleks privaatsus ja me ei taha inimesi jälitada. Algoritmid vaatavad kogu sisu, et prognoosida, kas teenusetingimusi on rikutud ja nii saame kõige räigemad asjad kohe maha võtta. Nii et vägivalla üleskutsed ja õhutamised - need saame kohe eemaldada," teatas oma avalduses Matze.

Matze sõnul olid mõned muudatused paigas juba eelmise pühapäeva õhtul, kuid Amazoni jaoks ei olnud need piisavad.

"Pakkusime Amazonile isegi, et meie insenerid kasutaksid keelatud sisu leidmiseks Amazoni tööriistu, kuid meile vastati, et sellest ei piisa. Ilmselt ei usu ka Amazoni töötajad, et nende tööriistad on piisavalt head, et täita nende endi standardeid," sõnas Matze.

"Parler pöördus abi saamiseks meie poole, kuid Amazonil pole tööriistu, mida Parler turvalisema platvormi loomiseks vajas," teatas Amazoni allikas Fox Newsile.

Parler esitas esmaspäeval Amazoni vastu hagi, väites, et tehnoloogiahiiglane rikub Shermani monopolidevastast seadust.

Matze sõnul on Parleri blokeerimine alustanud olulist arutelu, kui suurt ohtu hiiglaslikud tehnoloogiafirmad kujutavad demokraatiale.

"Ma arvan, et Twitteri otsus blokeerida USA presidendi konto, oli kogu maailmale tõeline šokk. Seejärel keelustati Parler. See näitab võimu, mida suured tehnoloogiafirmad omavad," teatas Matze.

CNN-i töötajad on Twitteri tegevust näitena toonud ja leiavad, et kaabelleviteenuse pakkujad, nagu Comcast, Verizon ja AT&T peaksid lõpetama konservatiivsete kanalite edastamise.

"Pärast siseterrorismi juhtumit Kapitooliumis on aeg esitada küsimusi leviteenuste pakkujatele. Nad lubavad oma platvormidel tegutseda telekanalitel, mis edastavad vandenõuteooriaid ja desinformatsiooni. Lõppude lõpuks aitasid Fox Newsi, Newsmaxi ja OAN-i levitatavad valed panna inimesi uskuma, et Trump kaotas valimistel ebaausalt. Miks AT&T, CenturyLink, Comcast ja Verizon edastavad selliseid kanaleid, nagu Newsmax, Fox ja OAN," teatas CNN-i vanemreporter Oliver Darcy.

"CNN kasutab oma võimu konkurentide tapmiseks, mida võib pidada konkurentsivastaseks. See on väga sarnane sellele, mida Twitter on Parleriga teinud. Twitter laseb oma platvormidel levitada Parleri kohta valeandmeid, mis meie brändi määrivad," ütles Matze.

Terminil "pooge Mike Pence" lubati Twitteris levida, näidates topeltstandardeid, kuidas kahte sotsiaalmeedia platvormi koheldakse, teatas Matze.

Parler on saanud varjupaigaks USA presidendi Donald Trumpi toetajatele ja teistele inimestele, kes on Twitterist ja Facebookist välja visatud.