USA kongressi saadik: Parleri blokeerimine on kuritegu

"Ma ei tea, kus kurat praegu on justiitsministeerium või FBI. See on selgelt konkurentsieeskirjade ja kodanikuõiguste rikkumine. Me peaks uurima neid firmasid, kes koordineerisid seda rünnakut, kus kannatajateks ei olnud ainult Parler, vaid ka tavalised tarbijad," lisas Nunes.

Parler on tuntust kogunud, kuna see võimaldab ilma igasuguste piiranguteta postitada.

Parleri asutaja Joh Matze sõnul võib teenus pärast Amazoni serveriteenuse kaotamist jääda kättesaamatuks arvatust kauemaks.

"Amazon, Google ja Apple on ajakirjanduse kaudu teada andnud, et nad ei toeta enam Parleri rakendust ja seepärast on ka teised edasimüüjad lõpetanud meie toetamise," teatas Matze.

"Amazon, Google ja Apple on oma tegevust kooskõlastanud ja selle eesmärk on sõnavabadus internetist täielikult eemaldada," lisas Matze.

Matze sõnul ei pruugi Parler tegevust lõpetada.

"Parler on minu viimane platvorm internetis, see on minu kodu ja ma ei tee mujal kasutajat, kohtume varsti," teatas Matze.

"Parler ei täitnud meie teenusetingimusi ja kujutab endast reaalset ohtu avalikule julgeolekule. Amazon tagab kõigi Parleri andmete säilimise ja töötab üleminekuprotsessi ajal ettevõttega nii hästi kui võimalik," teatas Amazon.

Parlerist sai Apple poes kõige populaarsem rakendus, pärast seda kui Facebook ja Twitter olid Trumpi kontod blokeerinud.