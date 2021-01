Infektsionist: eakad peaksid kindlasti laskma end vaktsineerida

Norra ravimiameti sel nädalal avalikustatud ülevaade vaktsineerimise kõrvaltoimetest on äratanud maailmas suurt tähelepanu, sest 23 vaktsineeritut suri. Eesti ekspertide kinnitusel oli tegemist väga raskes seisus inimestega ja üldiselt on vaktsiin eakatele inimestele ohutu.

Norra alustas vaktsineerimist hooldekodudest ja tänaseks on vaktsiini saanud ligikaudu 30 000 inimest. Norra ravimiameti sel nädalal avalikustatud ülevaatest selgub, et 23 vaktsineeritut suri. Mõnel juhul ei välista Norra ravimiamet, et vaktsineerimise tavalistel kõrvaltoimetel, nagu palavik või iiveldus, võis olla roll väga raskelt haigete eakate surma põhjuste hulgas.

Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs ütles, et Norra hooldekodudes sureb nädalas tavaliselt ligikaudu 400 inimest ja 23 nendest olid saanud viimastel päevadel vaktsiini.

"Kuna need hooldekodu inimesed olid väga hapras üldseisundis, selleks on riskide kirjelduse skaala olemas – nad olid hapruse riski 8–9 kategooria inimesed. See tähendab, et nad vajasid abi kõikides toimingutes igapäevaselt, nad lähenesid oma elu lõpule. Ja ükskõik millisest vähegi kergemast haigusest paranemise tõenäosus oli neil väga madal," lausus Irs.

Irsi sõnul on sellises selliste inimeste kohta Norra rahvatervise instituut andnud soovituse hoolega kaaluda, kas väga lühikese allesjäänud eluajaga inimestele on mõtet teha vaktsiini, sest kasu on väike ja teadaolevad vaktsineerimisreaktsioonid võivad nende niigi habrast seisundit halvendada.

"See on tavaline meditsiiniline interventsioon. Tervishoiutöötaja, kes seda teeb Norras või meil, õde või arst, peab alati kaaluma, kes see patsient on, keda vaktsineerima hakatakse, ja kas kasu on suurem kui kahju," ütles Irs.

Irsi kinnitusel on koroonavaktsiin ohutu ka neile eakatele, kel on mitu tõsist haigust. Kuigi koroonavaktsiin võib põhjustada rohkem reaktsioone kui mõni teine, siis ka kaasuvate haigustega inimestel on kõrvalmõjud talutavad.

Ida-Tallinna keskhaigla infektsionist Aino Rõõm toonitas, et eakad peaksid kindlasti tulema vaktsineerima.

"Kui nad jäävad COVID-isse, nemad ei põe nii kergelt kui nooremad inimesed, ja selle raske põdemise vältimiseks on just eelnev vaktsineerimine väga vajalik," märkis Rõõm.

Ida-Tallinna keskhaiglas on vaktsineeritud üle 1600 inimese ja kolmel juhul on tekkinud nahaärritus.

"Me oleme teinud ka lisauuringud immunoloogi juures, et vaadata, kas see on seotud vaktsiiniga või mitte, õnneks on vastused olnud negatiivsed. Neile kõigile me võime teha teise doosi," ütles Rõõm.

Ida-Tallinna keskhaiglas said pühapäeval esimesed meedikud teise vaktsiinisüsti, uuel nädalal jätkub vaktsineerimine hooldekodudes ning veebruarist loodetakse alustada risikrühmade vaktsineerimist perearstide juures.