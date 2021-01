Norra ravimiameti teatel võib üle 80-aastaste inimeste koroonaviiruse vastane vaktsineerimine olla ohtlik, sest pärast esimest süsti on riigis lühikese aja jooksul surnud 23 inimest.

Norra ravimiameti teatel näitavad 13 inimese lahkamistulemused, et koroonavaktsiini kõrvaltoimed võisid tekitada nõrkadele eakatele inimestele väga raskeid reaktsioone.

"Kõige raskema nõrkusega inimeste jaoks võivad isegi suhteliselt kerged koroonavaktsiini kõrvaltoimed põhjustada tõsiseid tagajärgi. Neile, kellel on niikuinii alles jäänud väga lühike eluiga, võib vaktsiini kasu olla marginaalne või ebaoluline," teatas Norra rahvatervise instituut.

Norras on esimese koroonavaktsiini süsti saanud 33 000 inimest ja peamiselt on vaktsineeritud vanemaid inimesi. Enamasti on kasutatud ravimifirma Pfizer/BioNTechi vaktsiini, sel nädalal hakati kasutama ka Moderna vaktsiini.