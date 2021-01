"AK.Nädal" vaatas tagasi ööle, mil valitsus langes

Teisipäeva õhtul kogunes Toompeal Keskerakonna juhatus pärast seda, kui riigiprokuratuur oli Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Koosolek Keskerakonna fraktsioonis kestis kaua ja oli pingeline, tõdesid juhatuse liikmed

"See oli kahtlemata Keskerakonna ajaloo üks raskemaid päevi. Erakond oli saanud tõsise kahtlustuse Me rääkisime pikalt sellest, mis on see kahtlustuse sisu. Aga me arutasime ka selle üle, mis on selle erakonna tulevik," rääkis Tõnis Mölder.

Poliitikud jäid napisõnaliseks rääkides sellest, kes ja kellega sellel ööl Toompeal kohtus ning kas Jüri Ratas ja Mailis Reps, kes fraktsiooniruumidest sisse ja välja käisid, külastasid teisi erakondi või arutasid olukorda isekeskis mujal. Kindel on aga see, et paljudes fraktsioonides oldi ootel.

"Pidi olema ju valmis selleks, et koalitsioon jätkab, aga tuli olla ka valmis selleks, et võib tulla muudatusi. Oli jah ootusärev öö ja järgmine päev," meenutas Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo.

"Kuna mina olin selle ööl Toompeal, siis meil oli Jüri Ratasega nii füüsiline jutuajamine kui ka telefoni teel. Ta teatas Keskerakonna arutelust ja oma otsusest tagasi astuda," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Öösel astus Jüri Ratas ajakirjanike ette ja tegi oma otsuse teatavaks. Keskerakonna juhatuse liikmed rääkisid, et seda otsust arutati põhjalikult sest peaministri tagasi astumine tähendab ka võimuliidu laialiminekut.

"Võib-olla mingi emotsionaalne valmisolek oli juba tekkinud varem, sest viimasel ajal oli liiga palju pingeid, liiga palju konflikte Seepärast päris plahvatus see ei olnud. Aga et see otsus tuli just siis ja sellisel viisil, see oli üllatuseks," rääkis Tallinna linnapea ja Keskerakonna aseesimees Mihhail Kõlvart.

Kõik võimalused alates senise koalitsiooni jätkamisesest olid sellel ööl laual, rääkisid Keskerakonna juhatuse liikmed. Vähe oli neid, kes oleksid soovinud vana koalitsiooni jätkamist ning põhjuseks pidevad skandaalid EKRE-ga. Kõlvart lausus, et Keskerakond võiks aga mõneks ajaks opositsiooni jääda.

"Erakond vajaks natuke aega selle jaoks, et lahendada siseasju, ja selleks, et võib-olla sügavamini aru saada, mis on meie ideoloogiline platvorm," ütles Kõlvart.

Isamaaga-Isamaata

Pärast 2019. aasta riigikogu valimisi tegi Reformierakond Keskerakonnale ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisteks. Keskerakond lükkas selle ettepaneku toona tagasi. Reformierakonna ja Keskerakonna liikmed ei taha otsesõnu rääkida sellest, millal ja kuidas algas nüüd kahe erakonna lähenemine uue koalitsiooni moodustamiseks. Teistele erakondadele oli kahe suure lähenemine juba ammu silma jäänud

"Ma arvan, et selline murdepunkt suhteliselt suure tõenäosusega oli Mailis Repsi ministrikohalt taandumine ja parlamenti minemine, kus see tegevus sai uue intensiivsuse," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Kolmapäeva hommikul teatas Jüri Ratas oma tagasi astumisest presidendile ning samal ajal kogunes Reformierakonna juhatus. Kellega Reformierakond läbirääkimisi pidama hakkab, jäi lahtiseks. Kolmandaks võimalikuks partneriks peeti ka Isamaad.

"Me nägime ka eelnevad kuud nende juhtkonna tasandilt, et seal ei olnud mingit valmisolekut koostööd teha. Ja juba varasemalt oli meie kõrvadesse jõudnud kuuldus, et nende soov on seda eelmist kolmikliitu iga hinna eest jätkata. Ei olnud muutust sellel õhtul," rääkis Erkki Keldo.

Urmas Reinsalu ütles, et Keskerakond rääkis Isamaale koalitsiooni võimalusest.

"Oma kõnekeeles sellest nad rääkisid. Kas see oli retooriline võte või tegelikult Reformierakonna survestamise samm – praegu tagasi vaadates oli see pigem teine," nentis Reinsalu.

Reinsalu tõdes, et Isamaa jääks kahe suure erakonna kõrval koalitsioonis viiendaks rattaks vankri all. Ajaloost on teada see, et koalitsioonikõnelustele kutsutud väiksemad erakonnad peavad laua tagant lahkuma. Nii läks 2007. aastal rohelistega ja 2015. aastal Vabaerakonnaga. Reinsalu hinnangul pannakse nüüd uus valitsus kokku kiiresti.

"Kuna ei teata, mis asjaolusid kriminaalasjaga seoses veel võib tulla. Kuna on viidatud, et kahtlustatavate ring võib laieneda, mis võib tekitada väga tõsiseid probleeme Reformierakonnale, siis Reformierakond soovib võimalikult kiiresti jõuda ette järgnevatest sammudest kriminaalmenetluses ja valitsuse kokku panna ja – see on nende pragmaatiline käitumisjoonis," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul näitab aeg, millised teod ja pahandused võivad ilmneda ja mismoodi on kõigega seotud valitsusse pürgiv Keskerakond.

Mis saab Jüri Ratasest?

Peaministri kohalt tagasi astunud Jüri Ratas pole siiani soovinud vastata küsimusele, mis saab temast edasi. Riigikogu liikmena jätkab ta erakonna juhtimist, sest erakonnakaaslased näevad teda jätkuvalt esimehena.

Riigikogu juhatuse valimine on märtsis ja ei ole sugugi välistatud, et Jüri Ratasest saab riigikogu esimees.

Kuigi läbirääkimised uue valitsuse moodustamiseks veel kestavad, on poliitikud teistest erakondadest juba juba enam-vähem kindlad, et pikki tööpäevi teevad nüüd Reformierakond ja Keskerakond, sest uus valitsus nii umbes 90-protsendise tõenäosusega moodustatatakse.