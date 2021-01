"Praeguseks on teada, et nelja meie fraktsiooni liikme koroonatest osutus positiivseks, lisaks on positiivse testi andnud ka mõned fraktsiooni ametnikud," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul võib lähiajal tulla andmeid uutest nakatunutest, kuna mitmed inimesed peaks lähitundidel oma koroonatesti tulemuse teada saama.

Seeder kinnitas, et tema enda pühapäeval tehtud koroonatest osutus negatiivseks. "Aga me ei ole ka viimastel päevadel kolleegidega lähikontaktis olnud," lisas ta.

Isamaa saadikud ja fraktsiooni töötajad ootavad nüüd terviseameti otsust, kas nad kuulutatakse lähikontaktseteks ja määratakse islotasiooni, ütles Seeder.

Riigikogu alustab kaugistungeid

Riigikogu juhatus otsustas esmaspäeval nakatumiste tõttu, et käesoleva töönädala täiskogu istungid peetakse kaugosalusega, teatas riigikogu pressiteenistus. Kaugosalusega istungitel on saadikutel võimalik osaleda nii riigikogu istungisaalist, oma riigikogus olevast kabinetist, kui ka kodunt.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas rääkis varem ERR-ile, et temal on andmeid kolme saadiku ning kolme ametniku positiivsest koroonatestist. "Aga lisaks on ka mitmeid inimesi, kes nendega eelmisel nädalal komisjonide istungitel ja muudel nõupidamistel kokku puutusid, ehk on olnud lähikontaktsed," märkis ta. "Aga ma ei ole praeguseks veel kõikidest fraktsioonidest andmeid saanud," lisas Põlluaas.

"Kui nakatunute arv osutub suuremaks ja ka lähikontaksete arv on märkimisväärne, siis ilmselt koguneb riigikogu juhatus kella 12 ja ühe vahel ning arutame tõsiselt, kuidas edasi toimida - kas minna üle kaugtööle, et mitte anda võimalust uuteks nakatumisteks," rääkis riigikogu esimees.

Tema sõnul on Keskerakond teinud juba ettepaneku riigikogu töö alatest teisipäevast kuni nädala lõpuni kaugtööle viia. "Aga juhatusel ei ole otsustamiseks vaja ühtegi pöördumist ega avaldust, et otsust teha. Ma ei välista, et ka juba tänasest läheme üle kaugtööle," rääkis Põlluaas.

Saar: sotside seas nakatunuid pole

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et nende fraktsioonis nakatunuid ei ole.

"Keegi ei ole rääkinud, et tal oleks sümptomid ja pole ka teada, et meie liikmetel oleks olnud eelmise nädala lõpus lähikontakte Isamaa liikmetega," rääkis Saar.

SDE juht pidas mõistlikuks riigikogu minekut kaugtööle.

Pohlak: EKRE fraktsioonis nakatuid pole

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Siim Pohlak kinnitas ERR-ile, et ka nende fraktsioonis ei ole teada ühegi inimese nakatumisest.

"EKRE fraktsioonis hetkeseisuga ei ole teada, et keegi oleks nakatunud," ütles Pohlak.

ERR-ile anti mõista, et koroonaviirusega nakatumine puudutab neid fraktsioone, mis ei pea parajasti koalitsioonikõnelusi, ehk Isamaad, sotsiaaldemokraate ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE).

Riigikogu täiskogu korraline istung peaks algama esmaspäeval kell 15.