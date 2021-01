Umbes tosin kalaveokit sõitsid parlamendist mööda ja parkisid end Downing Streeti juurde, kus elab Briti peaminister Boris Johnson.

Politsei vestles veokijuhtidega, kes võivad seista silmitsi trahvidega, kuna nad rikkusid mitteelutähtsa reisimise keelanud koroonapiiranguid.

Briti kalurikogukonnad olid ühed ägedamad Euroopa Liidust lahkumise pooldajad, kuna Brexitiga lubati neile võimalust väljuda bloki keerulisest kvoodisüsteemist ja saada Briti kalavete üle täielik konntroll.

Nüüd kurdetakse, et kalatööstus on silmitsi laostumisega, sest saagi eksportimisele on seatud piirangud. Läinud nädalal ähvardas üks Šoti kalatööstur, et kui olukord ei parane, viskab ta oma riknenud saagi poliitikute ukse ette.

Kalapüügiõigused oli keskne vaidluspunkt Brexiti kaubanduskõnelustel, kuivõrd EL-i riigid proovisid säilitada ligipääsu vetele, kus nad olid kalastanud aastakümneid, kui mitte sadu.

Kaubandusleppe järgi langeb EL-i osakaal saagis viie ja poole aastase perioodi vältel 25 protsenti, pärast seda peetakse kõnelusi uute kvootide üle.

Samas tõi Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust kaasa uusi kulusid ja paberimajandust eksportijatele. Probleem on sügav, kuivõrd Suurbritannia ekspordib suurema osa oma kalasaagist.

Osa kalafirmasid kurdavad, et Brexitiga kaasnenud piirangud on teinud neile võimatuks saagi Euroopasse eksportimise.

Johnsoni pressiesindaja Jamie Davies ütles esmaspäeval, et kalatööstusega tehakse probleemide lahendamiseks tihedat koostööd.