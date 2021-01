Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Ühendkuningriigi terviseminister Matt Hancock ja paljud teisedki Euroopa Liidu poliitikud on sotsiaalmeediaplatvorme sõnavabaduse piiramise eest kritiseerinud.

Balti Filmi-. Meedia- ja Kunstide Instituudi ajakirjanduse lektori Priit Hõbemäe sõnul unustavad Euroopa Liidu poliitikud aga ühe lihtsa tõiga – Facebook ja Twitter on mõlemad USA firmad, nad lähtuvad USA seadustest ning ka Trumpi ja sellele järgnenud paljude teiste kontode sulgemine on USA seadustega täielikus kooskõlas.

"Kui keegi hakkab agiteerima vägivaldse riigipöörde poolt, tekitab mässusid või on selle põhjustajaks, siis seadus karistab teda täie rangusega ja sellisel puhul on siis üks oluline asi, millele pööratakse tähelepanu, ka see kanal, kustkohast sõnum välja tuleb, et ega tänapäeval ju ei lähe keegi enam keset linnaväljakut ja ei hakka karjuma. Kogu selline kihutustöö toimub sotsiaalmeedia kaudu.

Kahtlemata Angela Merkel võib arvata mida iganes, aga selge on see, et Donald Trumpi tegevus on olnud vägivalda tekitav. Ta on pannud ohtu Ühendriikide senati ja kongressi ja see ei ole küll asi, millele üldse saaks läbi sõrmede vaadata.

Üks hirm, mida sotsiaalmeediahiidude tegevusega seoses nimetatakse, on hirm nende tegevuse meelevaldsuse ees. Kuna puuduvad rahvusvahelised eeskirjad, mis sätestaks, mis asjaoludel klientide kontosid sulgeda või nende väljendusvabadust muul viisil piirata, on olemas tõenäosus, et piirangud hakkavad olenema vaid omanike suvast.

Omanike suva aga oleneb sellest, kes on tema sõbrad, milline on tema maailmavaade või ka sellest, kes talle rohkem maksavad. Balti Filmi-, Meedia- ja Kunstide Instituudi ekspertide hinnangul on selline hirm ülepaisutatud:

"Näiteks näoraamatu puhul, kahtlemata, turundust on kogu aeg tehtud ja kui ettevõtjana, või ka näiteks erakonnana, panna mõnele postitusele 15-20 eurot külge ja tahan just Eestimaa elanikele seda postitust näidata, siis on suurem tõenäosus jõuda auditooriumini. Isegi oma fänniklubini ei jõua enam tervikuna, juhul kui sa ei pane sinna raha külge," kirjeldas BFM-i avalike suhete lektor Mart Soonik.

Sooniku sõnul on kõigil ajakirjandusväljaannetel oma agenda. "Kui sisu toimetamine sotsiaalmeediakanalites muutub tugevamaks, siis sellisel juhul peaksid ka nemad selgelt deklareerima, millise agenda või millise poliitilise maailmavaatega ja milliste eetiliste tõekspidamistega on nende toimetused, kes seda sisu siis toimetavad," sõnas ta.

"Ma millegipärast siiralt usun ja arvan, et tänasel hetkel need nii-öelda toimetused tegelevad ikkagi sellega, et ei oleks inforünnakuid, et ei oleks neidsamu neid vääruudiseid, valeuudiseid," lisas Soonik.

Hõbemäe sõnul on võib vaadata viimaste aastate õppetunde ja seda, mis Kapitooliumis toimus ning on selge, et sotsiaalmeediahiiud on ettevaatlikud.

Mitmeid aastaid ei soovinud platvormid üldse oma kriitikutega nendel teemadel arutada. "Nad ütlesid lihtsalt: "Meie oleme toru". Tänapäeval nad ei saa enam seda väita, Mark Zuckerberg on nõustunud: "Jah, me oleme kirjastaja rollis, kuigi seaduse järgi me seda veel ei ole"," märkis Hõbemägi.

Mart Soonik ja Priit Hõbemägi leiavad, et ainus asi, mis võimalike sotsiaalmeedia manipulatsioonide vastu aitab, on kriitiline meediatarbija. Nagu see on ka klassikalise ajakirjanduse puhul. Kui ikka vastuvõtjal kriitilist meelt ei ole, ei aita ükski vägi.

"Me oleme täiskasvanud inimesed ja meid ei saa põhimõtteliselt siis kogu sotsiaalmeedia rakenduste puhul kasutatavad psühholoogiliselt väga kavalad võtted mõjutada. Me oskame seda analüüsida," sõnas Hõbemägi.