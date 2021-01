Ülevaade: Tallinna ehitatakse kahe aastaga kolm riigigümnaasiumi

Pelgulinna ja Mustamäe riigigümnaasiumi asutamise dokumendid allkirjastas haridusminister Jaak Aab üle-eelmisel nädalal. Tõnismäe riigigümnaasium asutatakse lähikuudel, öeldi ERR-ile haridus- ja teadusministeeriumist (HTM).

Ministeeriumi kava järgi alustatakse esimesena õppetööd Mustamäe riigikoolis, mis ehitatakse aadressile Akadeemia tee 25 ehk Tallinna tehnikaülikooli linnaku vahetusse lähedusse. Ehitama hakatakse sel suvel, uksed avab kool aasta hiljem sügisel.

Pelgulinna ja Mustamäe riigigümnaasiumi ehitusega on plaanis alustada 2022. aasta alguses. Õppetöö algab nendes kahes koolis 2023. aasta sügisel.

Kui kolme kooli ehitus algab erineval ajal, siis direktoreid otsitakse samaaegselt, et tagada sünergia kolme kooli vahel juba kõige varasemal etapil, ütles HTM-i kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Jelena Zemskova.

"Oleme huvitatud sellest, et uued direktorid asuks tööle esimesel võimalusel. Uute koolijuhtide esimene töö on õppetöö planeerimine, õpetajaskonna värbamine ja koostööpartnerite otsimine," lausus Zemskova, kelle sõnul töötab koolijuht välja ka vastuvõtu tingimused ja korra.

Tallinna kolme riigigümnaasiumi, lisaks Tallinna muusika- ja balletikooli ning Laagri ja Rakvere riigigümnaasiumi direktori konkursi kuulutas HTM välja esmaspäeval.

Kõigis kolmes riigigümnaasiumis on ligikaudu tuhat õppekohta. Kokku 3000 uut õppekohta peaks tagama selle, et lähiaastatel kiirelt kasvama hakkav Tallinna gümnasistide arv ei muutu probleemiks. "Lähtutakse prognoosist, et 10 aasta pärast on Tallinnas pea 3000 gümnasisti rohkem," märkis Zemskova.

Kas need kolm riigigümnaasiumi jäävad Tallinnas ainsateks, Zemskova sõnul praegu öelda ei saa. "Tulevikus võib Tallinnasse tulla veel riigigümnaasiume, kuid selle kohta kokkuleppeid veel ei ole, märkis Zemskova, kelle sõnul ei ole praegu arutatud ka kolme riigigümnaasiumi Tallinnale tulevikus üleandmist.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula on varem ERR-ile öelnud, et Tallinn kavatseb ka ise luua gümnaasiumikohtade puuduse leevendamiseks uue gümnaasiumi – aastal 2023 jagatakse kaheks praegune Nõmme gümnaasium, kus praeguses koolimajas hakkavad õppima gümnasistid ning põhikooliõpilaste jaoks ehitatakse uus hoone Hiiu põhikooli hoonesse.

Mustamäe riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võidtöö Kuppelmaastik". Autor/allikas: RKAS/Arhitekt Must

Mustamäe riigigümnaasium

Kool avab uksed 2022 sügisel.

Aadressile Akadeemia tee 25 rajatava riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis büroo Arhitekt Must ideekavandiga "Kuppelmaastik".

Koolihoone netopinnaks on koos võimlaga ligikaudu 7900 ruutmeetrit. Hoonesse on planeeritud kohad 1080 õpilasele, õpetajaid ning muud personali saab olema 120. Teises etapis on ette nähtud laiendus esimest etappi toetavate ruumidega, millega koos suletud brutopind 16 000 ruutmeetrit.

Kool on planeeritud tehnikasuunaga.

Koolihoone jaotub kaheks mahuliseks osaks. Kolmnurkses hooneosas paiknevad õpperuumid ning kandilises hooneosas spordiruumid. Hooneosad on ühendatud maastikusse peidetud esimese korruse abil, millest liigub üle kergliiklustee Tehnopoli ja Mustamäe trolli lõpp-peatuse vahel.

Koolihoone on A-klassi energiatõhususega, netopinnaks koos võimlaga ligikaudu 7900 ruutmeetrit. Tööde teostamise teises etapis on ette nähtud laiendus esimest etappi toetavate ruumidega, mis annab lõplikuks suletud brutopinnaks 16 000 ruutmeetrit.

Koolihoone ümbrusesse on koondatud sportimise ja väliõppe võimalused. Pelgulinna riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis kavand "Seitse venda" Autor/allikas: RKSA

Pelgulinna riigigümnaasium

Kool avab uksed 2023 sügisel.

Pelgulinna riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Arhitekt Must ideekavandiga "Seitse venda".

Pelgulinna riigigümnaasiumi hoone on kavandatud aadressile Kolde pst 67a. Kinnistu asub Põhja-Tallinnas Pelgulinna asumis ning piirneb elamualadega, Kolde puiesteega ja politseijaoskonnaga.

Koolimaja on kavandatud kokku 1200 inimesele: 1080 õpilasele ja 120 õpetajale ning ülejäänud personalile. Koolihoone netopind on ligikaudu 7900 ruutmeetrit.

Esimeses etapis ehitatakse kinnistu Kolde puiestee poolsesse ossa riigigümnaasiumi õpperuumid ja spordisaal. Teises arendusetapis on kavas ehitada kinnistule ühiskondliku funktsiooniga hooneid, et pakkuda piirkonnas puhke- ja sportimisvõimalusi. Tõnismäe riigigümnaasiumi võidutöö - Arhitekt11/Lunden Architecture "Stack".. Autor/allikas: RKAS

Tõnismäe riigigümnaasium

Kool avab uksed 2023 sügisel.

Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt11/Lunden Architecture ideekavandiga "Stack".

Kool ehitatakse Endla tänavale rahvusraamatukogu kõrvale.

Koolihoone on planeeritud kuni 900 õpilasele ning 80 õpetajale.

Õppehoone eeldatav suletud netopind on 7075 ruutmeetrit.

Kokku tegutseb Eestis käesoleva õppeaasta seisuga 16 riigigümnaasiumi 13 maakonnas. 2021 sügisel alustavad õppetööd riigigümnaasiumid Tabasalus, Paides ja Saaremaal.