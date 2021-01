Navalnõi avaldas uurimuse Putini hiiglasliku erapalee kohta

Uurimuses, mis avaldati Navalnõi blogis koos kaasneva kahetunnise YouTube'i videoga, väidetakse, et kinnisvara maksab 1,35 miljardit ning maksti "ajaloo suurima altkäemaksuga"

Kinnisvara asub Venemaa Musta mere rannikul ning on 39 korda nii suur kui Monaco. Selles asub 17 691 ruutmeetri suurune palee koos kasiino, uisuväljaku ja viinamarjaistandusega.

Uurimuse kohaselt kuulub Venemaa Föderaalsele Julgeolekuteenistusele (FSB) selle kinnisvara ümber umbes 7000 hektarit maad ning et seda kompleksi rahastasid Putini lähedased liitlased, nende seas Vene naftahiiu Rosneft juht Igor Setšin ja miljardärist oligarh Gennadi Timtšenko.

"See on eraldi riik Venemaa sees. Ja selles riigis on üks ja asendamatu tsaar. Putin," ütles Navalnõi.

2017. aastal avaldati YouTube'i video, milles Navalnõi süüdistas tolleaegset peaministrit Dmitri Medevedevit luksusliku kinnisvaraimpeeriumi kontrollimises. See video tõi kaasa ulatuslikud opositsiooni meeleavaldused.

Musta mere äärse kinnisvara olemasolu ja selle seotus Putiniga tuli ilmsiks juba 2010. aastal, kui vilepuhujast ärimees Sergei Kolesnikov kirjeldas seda avalikus kirjas Medvedevile.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov nimetas teisipäeval Navalnõi väiteid valeks.

Video kogus pärast avaldamist teisipäeval esimese kahe tunniga kolm miljonit vaatamist.