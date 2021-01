Venemaa ekspert Raivo Vare ütles, et Vene opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi film president Vladimir Putini häärberi kohta on eliidi ja rahva ärritamiseks võimas relv.

"Arvan, et see on mingil määral eliidi ärrituseks ja rahva ärrituseks väga võimas relv praegu. Arvestades, et Navalnõi seejuures ise samal ajal pistis veel pea lõvi lõugade vahele ja mis temast saab, keegi ei tea," rääkis Vare "Ringvaates".

Vare sõnul maalib film suhteliselt vaese rahva jaoks koleda pildi Putini jõukusest. Sellepärast tahab Putin Vare hinnangul oma lossi ka varjata. "See ületab isegi mingi kriitilise piiri, et seda tuleb varjata," sõnas ta.

Vare rääkis, et film ei ole üksnes loss ja selle suurus, vaid selles selgitatakse ka, kust tuleb raha häärberi jaoks, kuidas seda valvatakse ja varjatakse.

"See on tegelikult fantastilisel tasemel teostatud uurimine ja siis illustratiivset materjali, mis selle tulemus on, me näeme siin filmis. Nii et film koosneb neljast osast: ajaloost, kust tuleb Putin, mis oli, kuidas hakkas Putin seda asja kavandama, kuidas seda tehti tehniliselt ja siis need jubedad pildid võimatult uhkest ja luksuslikust asjast, mida kellelgi teisel ei ole," selgitas ta.