Koroonaviiruse leviku dünaamikat iseloomustav nakatumiskordaja on Eestis jõudnud alla 1, kõikudes 0,9 ja 0,95 vahel, teatas peaminister Jüri Ratas, võttes kokku valitsuses teadusnõukoja ja terviseameti esindajatega teisipäeval peetud arutelu.

Kui kordaja on alla 1, siis see tähendab, et iga nakatunu annab haiguse edasi vähem kui ühele inimesele ja seega nakkuse levik väheneb.

"Mida rohkem see näitaja veelgi väheneb, seda väiksemaid piiranguid argielule edaspidi vajame," märkis Ratas.

Peaminister tõdes samas, et COVID-19 haigestumus on jätkuvalt niivõrd kõrgel tasemel, et Eestis püsib tervishoiualane hädaolukord.

"Muret teeb, et haigestumine on oluliselt kasvamas Pärnumaal ning endiselt levib viirus laialdaselt Harjumaal ja Ida-Virumaal," märkis Ratas.

Ratas lisas, et teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja vabatahtlik kaitsesüstimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest. "Sel nädalal jätkame vaktsineerimist hooldekodudes ning alustame tervishoiutöötajate vaktsineerimist teise vaktsiinidoosiga. Kaitsesüstimise sihtrühmade laiendamine lükkub umbes nädala võrra edasi," selgitas ta.

"Mida hoolikamalt koroonaviiruse vastastest reeglitest kinni peame, seda rohkem lapsi saab edasi koolis käia ja meie kõigi argielu võimalikult väheste piirangutega jätkuda. Meil on tarvis pingutada üheskoos, kuni vaktsineerimise võimalus avaneb elanikele, kes riskirühmadesse ei kuulu," ütles Ratas.

"Et meie käitumisel ja seda suunavatel piirangutel on mõju nakkuse levikule, kinnitavad nii jooksvad andmed kui uuringute tulemused. Esiteks, möödunud pühade ajal liikus koos meiega üle Eesti ka koroonaviirus. Teiseks, meie liikumist ja lävimist vähendades suutsime nakkuse levikut piirata," lisas ta.