Narvas Eesti-Vene piiril avas Avaliku Testimise Organisatsioon ööpäevaringse koroona testimise punkti, kus testi tehes on Venemaalt saabunud inimesel võimalik olla lühemat aega eneseisolatsioonis. Seda muidugi juhul, kui ka kordustest näitab, et inimene pole viirusega nakatunud.

Eelmise nädala lõpust hakkas kehtima uus piiriületamise kord, mis võimaldab eneseisolatsiooni lühendada inimestel, kes on teinud testi 72 tunni jooksul enne Eestisse saabumist. Kuna Venemaal tehtud koroonatestide vastuseid Eesti pool ei aktsepteeri, siis ongi esimene võimalus teha korrektne test Euroopa Liidu välispiiril.

"Küsitud on, aga me ei saa sellise koroonatesti vastuse peale midagi neile öelda, kuna ei ole selle asja suhtes kindlat seisukohta," ütles Narva piiripunkti juht Üllar Kustala, kelle sõnul on testimispunkti pöördutud hea meelega.

"Tänase päeva seisuga see 15. jaanuarist kehtima hakanud piirangute leevendus ei kehti Vene Föderatsioonist tulemisel. Nüüd on meil avatud testimispunkt, mille on inimesed päris hästi omaks võtnud. Nii et kellel on kohe soov test ära teha, need pöörduvad sinna vabatahtlikult."

10 päeva asemel 7 päeva eneseisolatsioonis viibimiseks hakati piiril testi tegemise võimalust kasutama kohe avapäeval, kinnitas Confido meditsiinikeskuse meedik Irina Rakova.



"Esimesel tööpäeval võtsime me umbes 20 proovi. Minu arvates tulevad inimesed hea meelega testima," ütles Rakova.

Praegu ületab Narva piiripunkti juhi Üllar Kustala sõnul ööpäevas Narvas piiri umbes tuhat inimest.