USA ajutine asjur: Eesti ja USA suhted tihenevad

Asjuri sõnul taastuvad Bideni ajal ka tihedamad liitlassuhted USA ja Euroopa Liidu kui terviku vahel.

"Ma alustaksin sellega, et presidendi ametissevannutamise päev USA-s on päev täis optimismi. See on päev, mil me vaatame tagasi lahkuva administratsiooni saavutustele ja ootame lootuse ning suurte soovidega uue administratsiooni tegusid. Minu arust on üks muutus, mida me saame näha, Joe Bideni pühendumus suhete taastugevdamisele Euroopa liitlastega," rääkis Roraff.

"Ta on mitteametlikult öelnud, et USA on tugevaim, kui ta töötab koos oma liitlastega. Ja mis puutub liitlastesse, siis Eesti on nende hulgas eesliinil," sõnas Roraff.