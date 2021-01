Ülekanne kogu üritusest algas Eesti aja järgi kell 17 (kohaliku aja järgi kell 10). Kõigepealt vannutas kohtunik Sonia Sotomayor asepresidendi ametisse Kamala Harrise. Veidi enne kella 19 vannutas ülemkohtu esimees John G. Roberts jr presidendiks Joe Bideni.

Seekordne ametisse vannutamise tseremoonia oli suuresti virtuaalne, kuid siiski toimus ka mitu tseremoniaalset üritust.

Tseremoonial tegid muusikalise etteaste Jennifer Lopez ja Garth Brooks, Lady Gaga esitas USA hümni.

Noor luuletaja Amanda Gorman esitas tseremoonial enda kirjutatud luuletuse The Hill We Climb, milles kutsus üles ühtsusele.

Biden ja Harris koos abikaasade Jill Bideni ja Douglas Emhoffiga tervitasid ka sõjaväge ning asetasid Arlingtoni kalmistul tundmatute sõdurite hauale pärja.

Lõpuks suundusid Biden ja Harris Valgesse Majja.

Bideni ja Harrise ametisse vannutamise tseremoonial osales veel kolm presidenti: Barack Obama abikaasa Michelle'iga, George W. Bush abikaasa Lauraga ning Bill Clinton abikaasa Hillaryga.

Kui traditsiooniliselt on ametisse vannutamise tseremoonia üks osa ka mööda Pennsylvania avenüüd toimuv paraad, siis tänavu toimub hoopis virtuaalne rongkäik, mida juhatab näitleja Tony Goldwyn. See algab Eesti aja järgi hilisõhtul ning selles näidatakse esinejaid ja kõnelejaid üle kogu riigi.

Kui tavapäraselt on presidendi ametisse vannutamise tseremooniat kohapeal jälgimas sajad tuhanded pealtvaatajad, siis koroonapandeemia tõttu seda tänavu ei olnud. Pealtvaatajaid tähistasid Kapitooliumi ja Washingtoni monumendi vahele paigutatud 200 000 USA lippu.

Biden kõnes: see on demokraatia päev

USA vastne president Joe Biden kutsus oma ametissevannutamisele järgnenud kõnes üles ühtsusele, hoiatades eesseisvate keeruliste väljakutsete eest.

"See on Ameerika päev, see on demokraatia päev. Ajaloo ja lootuse päev," lausus ta Kapitooliumi trepil.

Ajal, mil Ühendriigid seisavad silmitsi koroonaviiruse pandeemia ja sügavate poliitiliste lõhedega, manitses Biden, et "väljakutsetega toimetulekuks on vaja nii palju enamat kui sõnu, vaja on kõige tabamatumat kõigist asjadest demokraatias, ühtsust".

"Täna, sel jaanuarikuu päeval, pühendan ma sellele kogu oma hinge: tuua Ameerika kokku, ühendada meie rahvas, ühendada meie riik, ja ma palun igal ameeriklasel minuga selles ühineda," lausus 46. USA president.

"See on meie jaoks ajalooline kriisi ja väljakutse hetk. Tee edasi on läbi ühtsuse ja me peame tõusma selle hetke kõrgusele Ameerika Ühendriikidena."

Oma 21-minutilises kõnes tõi Biden välja eelseisvad väljakutsed.

"Meil on vaja kogu oma väge, et pidada vastu sellele süngele talvele. Me läheneme sellele, mis võib olla kõige raskem ja surmavam viiruseperiood," lausus ta, kutsudes ameeriklasi üles seisma pandeemiale vastu ühtse rahvana.

Biden kõneles Kapitooliumi trepil, kus veel kaks nädalat tagasi puhkes Ameerika lähiajaloos enneolematu vägivald, kui Trumpist innustatud mässulised tungisid kongressihoonesse. Tormijooksus hukkus viis inimest ja see raputas sügavalt Ameerika demokraatia südant.

"Siin me seisame, vaid päevad pärast seda kui mässuline jõuk arvas, et suudab meid sellelt pühalt pinnalt minema ajada," ütles Biden.

"Seda ei juhtunud, seda ei juhtu kunagi, ei täna, ei homme. Mitte kunagi."

President tõotas alistada poliitilise äärmusluse ja kodumaise terrorismi.

Ühendriigid seisavad silmitsi "poliitilise ekstremismi, valgete ülemvõimu toetajate, kodumaise terrorismi tõusuga, millele me peame vastu seisma, ning me alistame need", lausus ta oma esimeses kõnes riigipeana.

Ta kutsus Ühendriike ka tõrjuma kultuuri, milles fakte manipuleeritakse.

Twitter andis presidendi ametikontod üle Bideni meeskonnale

Suhtlusvõrgustik Twitter teatas kolmapäeval, et andis presidendiameti ametliku konto @POTUS ja kõik teised Valge Maja kontod üle presidendiks vannutatud Joe Bideni meeskonnale.

Ühtlasi aktiveeriti riigi esimese naissoost asepresidendi Kamala Harrise abikaasale uus konto @SecondGentleman.

"Üle on antud Valge Maja, presidendi, asepresidendi, esimese leedi ja Valge Maja pressisekretäri ametlikud kontod," teavitas Twitter.

"Meie ees seisvate kriiside lahendamisega pole aega raisata," teatas Biden ühes esimeses konto @POTUS sõnumis.

"Sellepärast suundun kohe täna Ovaalkabinetti tööle, et pakkuda USA peredele julgeid meetmeid ja viivitamatut abi," jätkas Biden.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Riigid õnnitlesid Bidenit

Eesti president Kersti Kaljulaid õnnitles Joe Bidenit Twitteris tehtud postituses, milles ütles, et ootab temaga taaskohtumist.

Eesti ametist lahkuv peaminister Jüri Ratas õnnitles Joe Bidenit presidendiks saamise puhul.

"Edu usaldatud ametis, Ameerika Ühendriikide 46. president Joe Biden

ja asepresident Kamala Harris! Samuti tänusõnad eelmisele administratsioonile ja parimad soovid kõigile USA elanikele! Aastatega on meie riigid saanud lähedasteks liitlasteks. Loodetavasti tugevnevad sõprus ja koostöö veelgi nii meie inimeste, ettevõtete ning riikide vahel kui ka Atlandi-ülestes suhetes," kirjutas ta Facebookis.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel õnnitles Bidenit ametisseastumise puhul öeldes, et ootab Saksamaa ja USA suhetes uut peatükki.

"Kõige soojemad õnnitlused ametisseastumise puhul @POTUS Joe Biden ja @VP Kamala Harris - tõeline Ameerika demokraatia tähistamine," kirjutas Merkel oma kontol suhtlusvõrgustikus Twitter.

"Ootan huviga uut peatükki Saksamaa ja Ameerika sõpruses ja koostöös," lisas Merkel.

Chancellor #Merkel: "Warmest congratulations on your inauguration, @POTUS Joe Biden and @VP Kamala Harris - a true celebration of American democracy. I look forward to a new chapter of German-American friendship and cooperation." #InaugurationDay — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 20, 2021

Briti peaminister Boris Johnson õnnitles kolmapäeval USA vastset presidenti Joe Bidenit ja ütles, et ootab temaga koostööd küsimustes, mis kõigile olulised on.

"Õnnitlused Joe Bidenile Ühendriikide presidendiks vannutamise puhul ja Kamala Harrisele tema ajaloolise inauguratsiooni puhul," kirjutas Johnson Twitteris.

"Ameerika juhtroll meile kõigile olulistes küsimustes, alates kliimamuutusest kuni COVID-ini, on elutähtis, ja ma ootan koostöö tegemist president Bideniga."

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America's leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

Prantsuse president Emmanuel Macron tervitas USA uue presidendi Joe Bideni otsust naasta Pariisi kliimaleppesse, öeldes talle pärast inauguratsiooni saadetud tervitussõnumis: "Tere tulemast tagasi".'

"Parimad soovid sellel Ameerika rahva jaoks kõige tähtsamal päeval!" kirjutas Macron inglise keeles Twitteris.

"Me oleme üheskoos. Me saame olema tugevamad, olles silmitsi meie aja väljakutsetega. Tugevamad tuleviku rajamisel. Tugevamad meie planeedi kaitsmisel. Tere tulemast tagasi Pariisi kliimaleppesse!"

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

Netanyahu ärgitas Bidenit tugevdama USA-Iisraeli liitu

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kutsus kolmapäeval USA presidenti Joe Bidenit tugevdama kauaaegset liitlassuhet kahe riigi vahel, osalt selleks, et seista vastu Iraanist lähtuvale ohule.

"Ma ootan kannatamatult koostööd teiega, et tugevdada veelgi USA-Iisraeli liitu, et jätkata rahu laiendamist Iisraeli ja Araabia maailma vahel, ning selleks, et seista vastu ühistele väljakutsetele, millest peamine on Iraanist lähtuv oht," ütles Netanyahu oma tervitusvideos Bidenile.

USA vabariiklastest senaatorid kiitsid Bideni avakõnet

USA mitmed vabariiklastest senaatorid kiitsid kolmapäeval president Joe Bideni ametissevannutamisele järgnenud kõnet, edastasid kohalikud meediakanalid.

Muu hulgas toodi välja, et selles rõhutati ühtsuse vajadust.

Mõõdukate vabariiklaste hulka kuuluv senaator Susan Collins ütles, et on valmis Bideniga koostööks ühiste eesmärkide saavutamiseks.

"Ta rääkis õigetest teemadest. Ühtsusest ja sellest, et me peaksime nägema üksteist ameeriklastena ja mitte vaenlastena," ütles Collins.

Senaator Mitt Romney ütles, et Bideni kõne oli väga jõuline.

Senaator Lisa Murkowski märkis, et Bideni kõne oli just see, mida ameeriklastel praegu vaja.

Ametissevannutamise päeva hommikul saatsid 17 esindajatekoja vabariiklasest seadusandjat Bidenile kirja, milles teatasid, et ootavad koostööd uue riigipeaga.

"Usume kindlalt, et see, mis ühendab meid ameeriklastena, on palju tugevam sellest, mis meid lahutab," öeldakse Texase rahvaesindajaesindaja Beth Van Duyne algatatud kirjas.