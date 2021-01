Eesti eurosaadikute hinnangul teatud erimeelsused EL-il ja USA-l jäävad

Euroopa komisjoni presidendi Ursula von der Leyen ütles, et Joe Bideni näol on Valges Majas taas Euroopa sõber. Eesti eurosaadikute hinnangul muutuvad küll suhted paremaks, kuid kõik EL-i ja USA erimeelsused ei kao.

Euroopa Liidu juhid ei ole varjanudki, et nende eelistus USA presidendina oli viimastel presidendivalimistel just Joe Biden, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Euroopal on sõber Valges Majas. Ta seisab Kamala Harrise kõrval, kellest saab esimene naine Ameerika Ühendriikide asepresidendina. See on ajalooline saavutus ning teeb selle päeva väga eriliseks," kõneles Leyen.

"Tänane päev on enamat kui presidentide vahetumine. Täna on suurepärane võimalus värskendada meie transatlantilist suhet, mis viimasel neljal aastal on tugevalt kannatanud," sõnas Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

Optimismi õhkub ka Eesti europarlamendi liikmete seast, kuigi nende hinnangul jäävad Euroopa ja USA vahele teatud küsimustes siiski erimeelsused.

"Üleüldine keemia kindlasti läheb paremaks. Tekib juurde hulk asju, kus koostöö erinevalt Trumpi administratsioonist on võimalik ja toimiv. Aga see muidugi ei tähenda, et ei jää üles ka erimeelsusi ja erimeelsusi ikkagi väga olulistes asjades," kommenteeris europarlamendi liige, reformierakondlane Urmas Paet.

"Väga suures plaanis koostöö saab kindlasti olema tihedam ja väärtuspõhisem. Aga Euroopa peab kindlasti ka mõistma, et Ameerika Ühendriikidel on omad huvid. Me ei saa kindlasti eeldada, et nüüd, pärast Trumpi lahkumist ja Bideni ametisse asumist Ameerika tuleb suurte ja kiirete sammudega ja võtab üle Euroopa Liidu positsioonid kõikides poliitikavaldkondades," ütles europarlamendi saadik, sotsiaaldemokraat Sven Mikser.