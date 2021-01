Merkeli personaliülem: Saksamaa võib oma piiri taas sulgeda

"Saksamaa võib olla sunnitud oma piirid naaberriikidega sulgema, kui nad ei tõhusta meetmeid koroonaviiruse epideemia peatamiseks," ütles Braun neljapäeval.

Braun sõnas Saksamaa avalik-õiguslikule ringhäälinguorganisatsioonile ARD, et Saksamaa peab koroonaviiruse uue mutatsiooni leviku tõkestamiseks meetmeid tõhustama.

"On olemas oht, et koroonaviiruse uus mutatsioon levib nii kiiresti, et nakkust ei saa lõpuks enam kontrollida," teatas Braun.

Braun lisas, et koroonaviiruse uute tüvede kontrollimine peab olema Euroopa Liidu peamine prioriteet ja kutsus liikmesriike tegutsema sünkroonselt, et mutatsiooni peatada.

Saksamaa välisminister Heiko Maas ei toeta piirikontrolli taastamist.

"Ma arvan, et peame tegema kõik endast oleneva, et seda enam ei juhtuks," teatas Maas.

Saksamaa Roheliste partei pressiesindaja Franziska Brantner sõnas, et liikmesriigid peaksid keskenduma ühiste reisireeglite kehtestamisele.

"Piirikontroll ei ole lahendus, vaid ainult raskendab olukorda piiridel. Euroopa Liidu riigid peaksid ühiselt tegelema koroonavaktsiinide tootmisega," teatas Brantner.

Euroopa Liidu juhid on neljapäeva õhtul arutamas ideed koroonaviiruse vaktsiinisertifikaatide kasutamisest reisipassidena, kuid ettepanek on alles algusjärgus.

Braun lisas, et koroonaviiruse vaktsiin ja kevad toovad normaalsuse tagasi.