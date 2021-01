Sulalumi ja jäitevihm tõid Saaremaal kaasa hulga elektrikatkestusi

Veel kolmapäeval näitas talv oma täit ilu, kuid neljapäeval on seis selline, et lumi murrab puid ja puud murravad betooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeva keskpäeval oli just lumest tingitult Saaremaal üle 1300 tarbija elektrita. Kolme aastaga on Elektrilevi Saaremaa võrku investeerinud küll seitse miljonit eurot, aga looduse vastu on sellest ikkagi vähe.

"Liinide projekteerimisel me arvestame ilmastikuoludega ja ka jäitega, mis võiks tekkida. Me oleme arvestanud sõltuvalt liini vanusest, et jäite maht võiks olla umbes üks sentimeetere, mis liinide peale ladestuda saab ja mille puhul ei tohiks probleeme tekkida. Aga praegused ilmastikuolud on sellest keerulisemad. Ja teistpidi, seesama jäide ja lumi ladestub puude peale, mis ka väljaspoolt koridori painduvad liinile ja toovad katkestusi kaasa," selgitas Elektrilevi varahalduse valdkonna juht Rasmus Armas.

Kuus brigaadi on neljapäeva jooksul rikkeid Saaremaal likvideerinud. On olnud ka keerulisemaid olusid, kus tööd teha.

"Oleme kasutanud ka suurte roomikekskavaatorite abi, millega oleme enda autotõstukid kohale vedanud. Ja kinni on jäädud ja kõike on siin toimunud," rääkis Empoweri töödejuht Ain Mägi.

"Kui nüüd lumi alla kukub liinide ja puude pealt, ehk on siis riketega selleks korraks ühel pool ja saame jälle rahulikumalt hingata," lisas ta.

Kella 20 ajal oli rikete hulk Saaremaal oluliselt vähenenud - 1300 oli järele jäänud umbes 300 pimedat kodu.