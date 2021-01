Rootsis sai 1000 inimest liiga madalal temperatuuril hoitud koroonavaktsiini

Apoteketi teatel hoiti liiga madalal temperatuuril kokku 2100 vaktsiinidoosi, mis on umbes 20 protsenti sellest, mille Rootsi on Modernalt seni saanud. Need doosid, mida ei jõutud ära kasutada, pandi kõrvale seniks, kuni selgub, kas need võisid vale temperatuuri tõttu olla riknenud.

Kõik valel temperatuuril hoitud vaktsiini saanud inimesed on tervishoiutöötajad.

"Rootsi terviseameti esialgse hinnangu järgi ei ole ühtki viidet sellele, et liiga madalal temperatuuril transporditud doosid kujutaksid ohtu tervisele," kirjutas Apoteket pressiteates.

Rootsi terviseamet ja sektori järelevalveamet uurivad juhtunut edasi.

"Üks asi, mida me teadma peame, on see, kas juba süstitud vaktsiinidoosid toimivad," ütles Apoteketi pressiesindaja Magnus Frisk.

Rootsi ametkonnad on võtnud Modernaga ühendust, et saada infot liiga madalal temperatuuril hoitud dooside mõju kohta ning selle kohta, kas inimesed, kes sellise vaktsiini said, peaksid saama uue süsti.

17. jaanuari seisuga on Rootsis saanud koroonavaktsiini 146 000 inimest, enamik neist on saanud Pfizer/BioNTechi vaktsiini.