ERR Brüsselis: EL nõuab ravimitootjailt selgitusi vaktsiinitarnete kohta

Viimastel nädalatel on mitu ravimitootjat teatanud koroonavaktsiini tarnete vähenemisest Euroopa Liidule. Euroopa Komisjon nõuab neilt nüüd selgitusi, sest tootmiskindluse tagamiseks maksti tootjatele juba sügisel sadu miljoneid eurosid.

Euroopa Liidu koroona vastu vaktsineerimise strateegia on lonkamas mitut jalga. Kui üle-eelmisel nädalal teatas Pfizer/BioNTech ajutisest vaktsiinitarnete vähenemisest, siis eelmise nädala lõpus tegi sama AstraZeneca.

Kuigi firma vaktsiin peaks Euroopa Ravimiametilt saama heakskiidu alles selle nädala lõpus, protestivad riigid juba aktiivselt kärbete vastu. Kardetavalt võivad tarned olla seniloodetust ligi 60 protsenti väiksemad.

AstraZeneca sõnul on neil probleeme Euroopa tootmisüksuse efektiivsusega.

Euroopa Komisjon on seepärast nõudnud ravimitootjalt ka selgitusi. Komisjoni tervisevolinik Stella Kyriakides saatis pühapäeval ettevõttele märgukirja, millele soovitakse vastuseid juba esmaspäeval.

Probleemi muudab eriti märkimisväärseks see, et komisjon sõlmis ravimitootjatega eelostulepingud just tootmiskindluse tugevdamiseks. Seepärast maksti tootjatele juba sügisel välja mitusada miljonit eurot.

Nüüd soovib komisjon vastuseid, kas seda raha ei kasutatud toomiskindluse suurendamiseks või said vaktsiini esmajärjekorras hoopis need riigid, kes rohkem maksid.

Kuigi komisjon ei ole tootjaid veel kohtuga ähvardanud, tegi seda pühapäeval Itaalia. Välisminister Luigi di Maio sõnul ei nõua nad kompensatsiooni ehk raha, vaid soovivad lubatud vaktsiine.

"Seda Euroopa lepet ei täida Pfizer ega AstraZeneca ja sellele järgnevad juriidilised tagajärjed. Töötame selle kallal, et meie vaktsineerimiskava ei muutuks," sõnas Di Maio.

Tegelikult on probleeme ka riiklike strateegiatega, mis ei püsi kuidagi Euroopa Komisjoni seatud tempos. Nende hinnangul peaks suve lõpuks saama vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Praegu ei liigu sellise kiirusega aga ükski Euroopa Liidu liikmesriik. Kõige drastilisem on olukord Bulgaarias, mis praeguse tempos jätkates jõuaks eesmärgini aastal 2040.

Kuid see on vaid arvutus paberil, sest suure tõenäosusega kasvavad siiski lähikuudel olulisel määral nii vaktsiini tootmismahud kui ka päevaselt vaktsineeritavate inimeste hulk. Ent Euroopa Komisjoni eesmärkideni jõudmist ei usuta eriti ka Brüsselis.