USA presidendi Joe Bideni tulevane koroonanõunik Andy Slavitt leiab, et Rootsi koroonaviiruse epideemia vastane strateegia on läbi kukkunud ja Rootsi riigi peaepidemioloog Anders Tegnell tuleb vallandada.

Rootsi meedias on saanud uudisteemaks Bideni koroonaeksperdina tööle asuva Slavitti mitmed Rootsi koroonastrateegia vastased kriitilised Twitteri-postitused.

Slavitti sõnul on Rootsi koroonaviiruse epideemia vastane strateegia totaalselt läbi kukkunud ja see tuleb "lihtsalt unustada".

Slavitt võrdleb Rootsi riigi epidemioloogi Anders Tegnelli Scott Atlasega. Atlas oli USA eelmises administratsioonis koroonanõunik ja ta soovitas aeglasemat koroonatestimist ja piiride suuremat avamist.

"Kui Tegnelli ja Atlase unistus oli, et 200 000 inimest nakatuks päevas koroonaviirusega, siis nüüd on see tõeks saanud," teatas Slavitt.

"Surmade toimepanija vallandatakse või nimetatakse natsiks," kirjutas Tegnelli kohta Slavitt.

Slavitt toetab koroonaviiruse epideemia tõkestamiseks rangeid piiranguid ja ühiskondliku tegevuse lõpetamist.