Laevaühendus Kihnuga taastub laupäeval

Pärnu linnale kuuluv hõljuk, mis muidu peab ühendust Manilaiu ja mandri vahel, jõudis reedel kell 10.40 Munalaiu sadamasse. Ühtki reisijat ta Kihnust mandrile ei toonud. Inimesed tahavad Kihnu minna ja sinna kaupa viia, aga mitte nädalavahetuseks mandrile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kellel on vaja liikuda, need on saanud oma liikumised ära liikuda. Praegu on kõige suurem mure, et kaupa tahetakse üle viia. Aga inimesed, kellel on vajadust olnud arsti juurde minna, on kõik saanud oma käigud käia ja ongi korras," rääkis Pärnu haldusteenuste juht Riho Lääts.

Hõljuk pikemaid reise varem ette võtnud polegi. "Me teeme Manijale liinitransporti iga päev ja nagu näete, meil laev on välja tõstetud, sest jääd on nii palju," ütles Lääts.

Laupäevast saab hõljuk oma tavapärast tööd teha.

"Eile väljastas transpordiameti peadirektor käskkirja, mis annab meile võimaluse tuua reisiparvlaeva Soela Sõru-Triigi liinilt teenindama Kihnu-Munalaid liini. Tänase plaani järgi alustab laev reisi Saaremaa ja Hiiumaa poolt juba täna õhtul, nii et laupäevahommikuse kell 7.00 väljumise teostab juba Kihnu poolt reisiparvlaev Soela. Ja siis saadame reisiparvaleva Reet omakorda teenindama Sõru-Triigi liinile," selgitas Kihnu Veeteede juhatuse liige Andres Laasma.

See ongi see kauaoodatud ristkasutus. Sel põhjusel pandi kolm laevaliini Kihnu-Munalaid, Sõru-Triigi ja Rohuküla-Sviby ühte hankesse, et kolm laeva oleksid ühe teenusepakkuja käes. Paraku olid Kihnu Virve, Soela ja Ormsö ikkagi kinnitatud konkreetsele liinile

"Eks need laevad said erinevatel aegadel juba eelnevate hangete raames. Näiteks me Kihnu liinil toimetame juba uue lepinguga, Sõru-Triigil veel seni vanaga. Ma loodan väga, et need asjad on lahendatud ja annab meile võimaluse ka edaspidi laevu erinevatel liinidel sõltuvalt nõudlusest ja vajadusest ristkasutada. Hõljuk oli meile kindlasti suureks abiks, Pärnu linnale kindlasti suur tänu. Ühistranspordikeskus oli selle asja keskne korraldaja," rääkis Laasma.